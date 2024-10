Bản tin Xe cộ 21/10: Các hãng xe lớn tung EV giá rẻ quyết tâm 'phản công' Trung Quốc

Lý do người Mỹ không chuộng xe hybrid cắm sạc; Tesla Cybercab từ 750 triệu đồng – ôtô tự lái không vô lăng, chân ga - Các hãng xe lớn tung EV giá rẻ quyết tâm 'phản công' Trung Quốc Một số nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu đã ra mắt xe điện giá rẻ (EV) tại Triển lãm ô tô Paris mới đây, với mục đích thúc đẩy nhu cầu giảm và giành lại một phần thị phần do các thương hiệu Trung Quốc đang nắm giữ. Triển lãm công nghiệp hai năm một lần khai mạc tại Paris vào thứ Hai và kéo dài đến Chủ Nhật tuần qua, có thể chứng minh là bước ngoặt đối với ngành công nghiệp ô tô châu Âu. Julia Poliscanova, giám đốc cấp cao về chuỗi cung ứng xe và phương tiện di chuyển điện tử tại nhóm chiến dịch Giao thông & Môi trường, đã nói báo giới tại Triển lãm ô tô Paris rằng: "Có vẻ như châu Âu đang phản công". "Có rất nhiều mẫu xe mới được trưng bày và điều thực sự tuyệt vời là có rất nhiều mẫu xe mới có giá cả phải chăng hơn. Vì vậy, Citroen, Peugeot và Renault, tất cả đều đang trưng bày một số mẫu xe giá cả phải chăng nhỏ hơn”, Poliscanova cho biết. “Đây chính xác là những gì chúng tôi cần cho thị trường đại chúng, để mọi người mua những chiếc xe đó nhiều hơn, và đây cũng là nơi mà sự cạnh tranh từ Trung Quốc cũng là khó khăn nhất”, bà nói thêm. Các hãng xe lớn của châu Âu đã phải đối mặt với một cơn bão thách thức hoàn hảo trên con đường điện khí hóa hoàn toàn, bao gồm việc thiếu các mẫu xe giá cả phải chăng, việc triển khai cơ sở hạ tầng sạc điện thấp hơn dự kiến ​​và một cuộc chiến thương mại đang âm ỉ với Trung Quốc. - Giá lăn bánh Ford Territory tháng 10/2024: Giảm cả trăm triệu đấu Hyundai Tucson, Mazda CX-5 Giá lăn bánh Ford Territory tháng 10/2024 hiện đang giảm sâu nhờ nhận ưu đãi từ hãng và Chính phủ. Ford Territory là một trong những dòng xe thành công ở thị trường Việt Nam trong phân khúc C-SUV dù phải cạnh tranh với Mazda CX-5, Hyundai Tucson. Chiếc xe này sở hữu thiết kế ấn tượng, nội thất rộng rãi và nhiều công nghệ nên được người dùng yêu thích. Nhà sản xuất và phân phối mức ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ dành cho khách hàng mua Ford Territory trong tháng 10/2024 nên giá lăn bánh thực tế của xe ở mức thấp. Ford Territory có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.935 x 1.706 (mm), trục cơ sở 2.726 mm và khoảng sáng gầm của xe là 190 mm. Ngoại hình Ford Territory hiện đại, thể thao với phần đầu xe với lưới tản nhiệt bát giác cỡ lớn, họa tiết mắt lưới hình tổ ong sắp xếp theo kiểu ma trận cuốn hút. Dải LED ban ngày tạo hình móc câu sắc lẹm với đường nét thanh mảnh mang đến cái nhìn sắc sảo và mạnh mẽ cho mẫu SUV 5 chỗ mới của Ford. Đèn pha LED đặt thấp không chỉ nhấn mạnh vào yếu tố thẩm mỹ, mà còn giúp gia tăng khả năng chiếu sang cho Territory. Ford Territory được trang bị động cơ xăng 1.5L Turbo sản sinh công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm. Xe dùng hộp số tự động 7 cấp, hệ dẫn động cầu trước với 4 chế độ lái gồm: Eco/Normal/Sport/Mountain. - Lý do người Mỹ không chuộng xe hybrid cắm sạc Lượng tiêu thụ PHEV tại Mỹ chỉ chiếm khoảng 1,9% doanh số ôtô mới trong 8 tháng đầu năm. Theo Carscoops, các xe hybrid cắm sạc (PHEV) chiếm khoảng 1,9% tổng doanh số xe mới tại Mỹ tính đến hết tháng 8. Tỷ trọng doanh số của ôtô thuần điện trong cùng kỳ là 9,4%, còn các xe hybrid khác cũng đóng góp 10,7% lượng xe mới bán ra cho khách hàng Mỹ. Mức tiêu thụ thấp không hẳn xuất phát từ sự khan hiếm lựa chọn. Thị trường Mỹ đang có 41 mẫu xe PHEV khác nhau, nhỉnh hơn đôi chút so với 39 xe hybrid thông thường. Con số này ở nhóm ôtô thuần điện là 60 xe. Một nghiên cứu gần đây do J.D Power thực hiện cho thấy chi phí là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sức mua không tốt ở nhóm PHEV. Giá giao dịch trung bình của khách Mỹ trong 8 tháng đầu năm với các xe PHEV là 48.700 USD. Mức chi phí trung bình mà khách Mỹ bỏ ra để sở hữu ôtô thuần điện là 36.900 USD, còn ở nhóm xe hybrid thông thường là 37.700 USD. Cũng theo nghiên cứu do J.D Power thực hiện, mức độ hài lòng chung với PHEV đạt 669 điểm trên thang điểm 1.000. Nhóm ôtô thuần điện phổ thông có điểm hài lòng trung bình 716/1.000, còn nhóm ôtô điện ở phân khúc cao cấp đạt mức điểm hài lòng 738. Theo Carscoops, nhiều chủ sở hữu PHEV ở Mỹ cho rằng chi phí mua xe cao hơn dự kiến. Việc phải vừa sạc điện vừa đổ xăng cũng gây ra không ít phiền toái cho nhóm khách hàng này. Không ít chủ sở hữu PHEV cảm thấy không nhận đủ lợi ích khi mua xe hybrid cắm sạc, đặc biệt vì nhóm xe này không có gì khác biệt so với những phiên bản thuần xăng. - Volkswagen có kế hoạch thống nhất thiết kế cho các mẫu ICE và EV trong tương lai Thương hiệu ô tô Volkswagen đặt mục tiêu thống nhất kiểu dáng của các mẫu xe ICE và EV để tạo sự nhất quán trong tương lai. Hiện nay các nhà sản xuất ô tô tiếp tục tái cấu trúc, thiết kế và tổ chức lại các sáng kiến ​​về xe điện của mình. Xu hướng mới nhất là cung cấp cho người mua sự lựa chọn giữa cả động cơ đốt trong và động cơ điện, thay vì buộc người mua hoàn toàn bằng điện. Theo AutoCarUK, ông Martin Sander giám đốc tiếp thị và bán hàng của Volkswagen, tại Triển lãm ô tô Paris chia sẻ hãng sẽ cố gắng thống nhất kiểu dáng của các mẫu xe ICE và EV. Từ đó, để tạo ra một diện mạo thống nhất giữa các dòng xe điện và xe xăng. Bởi so với dòng xe điện ID hiện tại, vốn có thiết kế riêng biệt. Tuy nhiên, công ty nhận thấy nhu cầu đối với xe chạy xăng vẫn còn lớn. Nhà sản xuất ô tô Volkswagen hướng tới việc tạo ra một diện mạo thống nhất cho các mẫu xe, giúp người tiêu dùng dễ dàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện mà vẫn giữ được những giá trị truyền thống của thương hiệu. Một ví dụ điển hình là mẫu Golf, cả phiên ICE và EV đều có thiết kế tương đồng. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng Volkswagen sẽ vẫn giữ lại những dòng xe biểu tượng như Golf và GTI. - Tesla Cybercab từ 750 triệu đồng – ôtô tự lái không vô lăng, chân ga Bên trong chiếc robotaxi thuần điện Tesla Cybercab chỉ có 2 ghế ngồi và 1 màn hình hiển thị thông tin cho người sử dụng, mọi tính năng vận hành đều do xe tự xử lý hết toàn bộ. Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Tesla cũng chính thức công bố hình hài của dự án tiếp theo với tên gọi Cybercab. Tesla Cybercab 2025 mới là mẫu robotaxi thuần điện, có khả năng tự lái mà không cần đến sự can thiệp của con người. Tesla hứa hẹn rằng sản phẩm này sẽ kịp hoàn thiện để đi vào sản xuất hàng loạt trước 2027, với giá xe Tesla Cybercab 2025 dự kiến dưới ngưỡng 30.000 USD (750 triệu đồng). Cybercab có kiểu dáng như đến từ tương lai với ngoại thất mạ vàng, các dải đèn LED ở đầu và đuôi xe gợi nhớ đến chiếc Cybertruck cùng những đường nét giống với Model Y. Tuy nhiên cửa mở kiểu cánh bướm là thành phần lần đầu tiên hiện diện trên một chiếc Tesla, tạo cho Cybercab sự độc đáo và cho thấy tầm định vị cao cấp của mẫu xe này.