Bản tin Xe cộ 19/12: Hé lộ thêm nhiều thông tin về Hyundai Palisade 2026

Mercedes-Maybach đang chuẩn bị ra mắt phiên bản nâng cấp của S-Class, hứa hẹn mang đến những cải tiến đáng chú ý. Một loạt ảnh thử nghiệm mới đây cho thấy Maybach đang âm thầm phát triển phiên bản nâng cấp của mẫu sedan S-Class, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026. Mẫu xe này sẽ gia nhập cùng với S-Class tiêu chuẩn và dòng SUV GLS. Trong những bức ảnh rò rỉ, phần đầu xe của mẫu xe này được ngụy trang kỹ lưỡng, nhưng một số chi tiết mới đã lộ diện. Cụ thể, chiếc xe sở hữu một cặp đèn pha mới với đồ họa LED hình ngôi sao ba cánh đặc trưng của Maybach. Giữa hai đèn pha này nhiều khả năng sẽ là một lưới tản nhiệt lớn hơn với họa tiết riêng biệt dành riêng cho Maybach, kết hợp với các hốc gió phía trước được thiết kế nổi bật hơn. Mặc dù phần bên hông của xe không có sự thay đổi đáng kể, nhưng các tấm gương chiếu hậu đã được thiết kế lại với nắp gương mảnh hơn. - Xanh SM khai trương dịch vụ taxi điện tại Indonesia Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (“GSM”) chính thức ra mắt dịch vụ taxi điện Xanh SM tại Indonesia. Đây là quốc gia thứ ba có hiện diện của Xanh SM sau Việt Nam và Lào. Hãng taxi thuần điện đầu tiên của Việt Nam sẽ lập tức đi vào hoạt động ở thị trường Indonesia để kịp đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp năm mới 2025. Xanh SM cam kết mang tới dịch vụ di chuyển 5 sao thông qua cam kết “5 Xanh Tốt” được triển khai đồng bộ tại tất cả quốc gia. Cụ thể, 100% phương tiện được đưa vào sử dụng là ô tô điện VinFast Limogreen, với nhiều ưu điểm như không phát thải, không tiếng ồn động cơ, không mùi xăng dầu, đảm bảo chất lượng dịch vụ di chuyển an toàn, thoải mái, và thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu, chia sẻ: “Xanh SM nhận thấy tiềm năng mạnh mẽ tại thị trường Indonesia khi nhu cầu chuyển đổi sang các giải pháp di chuyển xanh và thông minh ngày càng gia tăng. Cam kết Net Zero của Indonesia vào năm 2060 cũng phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi trong cuộc cách mạng giao thông điện hóa toàn cầu. Chúng tôi tin rằng sự ra mắt của Xanh SM sẽ không chỉ mang lại những trải nghiệm di chuyển thú vị cho người dân Indonesia, mà còn góp phần kiến tạo tương lai xanh cho tất cả mọi người.” Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Riyatno - Thứ trưởng phụ trách Phát triển Môi trường Đầu tư, Bộ Đầu tư và Hạ nguồn (BKPM – Indonesia), nhấn mạnh: “Những dịch vụ bền vững sẽ đóng góp trực tiếp vào việc giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và giúp Indonesia tiến gần hơn với mục tiêu trở thành nền kinh tế xanh, phát thải carbon thấp. Tôi tin rằng sự hiện diện của Xanh SM tại Indonesia sẽ không chỉ khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào nền kinh tế xanh mà còn tạo ra nhiều cơ hội mới cho đổi mới sáng tạo, tạo việc làm và nâng cao chất lượng sống cho người dân Indonesia. Và điều này chỉ là sự khởi đầu, tôi tin rằng dịch vụ của Xanh SM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đóng góp vào mục tiêu chung là xây dựng một nền kinh tế xanh và bền vững cho Indonesia”. - SUV Skoda tại Việt Nam tiếp tục giảm giá, cao nhất gần 170 triệu Ngoài ưu đãi 100% phí trước bạ, khách hàng mua xe Skoda Karoq và Kodiaq còn nhận được voucher 30 triệu đồng... Tổng ưu đãi cao nhất tới 166 triệu đồng, tùy từng mẫu xe. Theo đó, Skoda Việt Nam vẫn áp dụng mức giảm 100% phí trước bạ cùng voucher trị giá 30 triệu đồng (tùy phiên bản) cho cả hai mẫu xe. Với Karoq, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp từ 144 - 155 triệu đồng. Trong khi đó, Skoda Kodiaq Ambition giảm 166 triệu đồng và Kodiaq Style 4x4 giảm 161 triệu đồng. Các quà tặng đi kèm như 1 năm bảo dưỡng miễn phí, gia hạn bảo hành 5 năm và bộ phụ kiện chính hãng vẫn được áp dụng cho khách hàng mua xe trong tháng. Như vậy sau khi áp dụng các khuyến mại, dòng Skoda Karoq giá niêm yết 999 triệu được giảm còn 855 triệu. Mức giá mới giúp mẫu xe nhập khẩu châu Âu này thêm cạnh tranh trước những Ford Territory (799 - 929 triệu đồng), Kia Sportage (779 - 999 triệu đồng) hay Mazda CX-5 (749 - 979 triệu đồng)... - Cận cảnh Mazda CX-80 e-Skyactiv PHEV ra mắt tại Singapore Mẫu SUV đầu bảng Mazda CX-80 thế hệ mới vừa được trình làng tại Singapore với tiêu chuẩn động cơ PHEV. Được giới thiệu vào đầu năm nay, Mazda CX-80 đã chính thức có mặt tại Singapore. Phát triển trên nền tảng Large Product Group, đây là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu, do chiếc CX-90 chỉ được phân phối tại Bắc Mỹ, Australia... Thay thế cho CX-8, Mazda CX-80 vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế Kodo quen thuộc của thương hiệu đến từ Nhật Bản, bên cạnh những chi tiết mới được kế thừa từ CX-60. Nội thất của Mazda CX-80 trẻ trung và hiện đại hơn so với phiên bản CX-8 trước đây. Nhiều chi tiết được sử dụng trực tiếp từ mẫu CX-60, vốn đã ra mắt vào năm 2022. Mazda CX-80 e-Skyactiv PHEV sở hữu cấu hình động cơ 4 xy-lanh 2.5L và một động cơ điện. Hiệu suất tổng hợp đạt 327 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Kết hợp cùng hộp số 8 cấp tự động và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, mẫu SUV cỡ lớn này chỉ mất 6,8 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h. Xe được trang bị bộ pin có dung lượng 17,8 kWh, giúp CX-80 di chuyển tối đa khoảng 60 km với chế độ thuần điện. Mazda CX-80 được phân phối chính hãng tại Singapore với mức giá từ 376.888 SGD (khoảng 279.000 USD). Tại thời điểm ra mắt, mẫu xe này được ưu đãi với mức giá 328.888 SGD (hơn 243.000 USD). - Hé lộ thêm nhiều thông tin về Hyundai Palisade 2026 Thông tin chi tiết về Hyundai Palisade 2026 rò rỉ trước thời điểm ra mắt chính thức tại Hàn Quốc, cho thấy nhiều khả năng xe không còn lựa chọn động cơ diesel. Sau khi những hình ảnh chính thức đầu tiên của Hyundai Palisade 2026 được công bố hồi đầu tháng 12, nhiều thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu SUV cỡ lớn đã bị rò rỉ. Cụ thể, theo thông tin được một tài khoản Instagram tại Hàn Quốc đăng tải, Hyundai Palisade 2026 có chiều dài tổng thể 5.050mm, tăng 55mm so với phiên bản trước. Chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 70mm lên 2.970mm, giúp nội thất xe rộng rãi hơn. Cùng đó là thiết kế mới với phần đuôi kéo dài và phần đầu ngắn hơn, mang đến tỷ lệ tương tự các dòng xe sang như Range Rover. Hyundai Palisade 2026 sẽ tiếp tục sử dụng khung gầm liền khối được nâng cấp từ thế hệ trước, song danh mục động cơ đã được làm mới. Tại Hàn Quốc, động cơ V6 3.8L cũ của Palisade sẽ được thay thế bằng động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên, sản sinh 276 mã lực. Ngoài ra còn có lựa chọn động cơ tăng áp 2.5L 4 xi-lanh với công suất mạnh hơn, đạt 286 mã lực. Đáng chú ý, Hyundai sẽ loại bỏ hoàn toàn tùy chọn động cơ diesel trên mẫu Palisade 2026 bán tại Hàn Quốc. Thay vào đó là phiên bản hybrid với tổng công suất 330 mã lực và phạm vi hoạt động lên đến 1.020km. Cũng tại thị trường quê nhà, Hyundai Palisade 2026 dự kiến được phân phối với 3 phiên bản là Exclusive, Prestige và Calligraphy. Cùng đó là các màu sơn ngoại thất mới gồm xám ngọc trai, nâu ngọc trai, xanh ngọc trai và màu hạt dẻ, bên cạnh các tùy chọn sẵn có như màu đen và bạc. Nội thất cũng có nhiều phối màu như xám, xanh navy, đen và nâu. Tại Hàn Quốc, Palisade 2026 còn có phiên bản cấu hình 9 chỗ ngồi với 3 hàng ghế, được phép lưu thông trên làn đường dành riêng cho xe buýt. Theo thông tin rò rỉ, Hyundai Palisade 2026 tại Hàn Quốc sẽ có giá từ 42,5 triệu won (khoảng 29.600 USD) đến 57,5 triệu won (khoảng 40.000 USD), cao hơn so với thế hệ cũ.