Bản tin Xe cộ 17/1: Hơn 46.000 ôtô điện bán ra mỗi ngày trên toàn cầu

Siêu mô tô Kawasaki ZX-10R ABS KRT EDITION trình làng, giá tương đương Vinfast VF7; Volkswagen đạt doanh số toàn cầu 9 triệu xe - Hơn 46.000 ôtô điện bán ra mỗi ngày trên toàn cầu Doanh số xe thuần điện và hybrid cắm sạc trên toàn cầu vượt 17 triệu xe trong năm 2024, tăng trưởng hơn 25% so với năm 2023. Theo Carscoops, doanh số xe thuần điện (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV) trên toàn cầu trong năm 2024 đã tăng vọt, vượt qua mốc 17 triệu xe tương đương tăng trưởng 25,6% so với năm trước. Số liệu nói trên tương đương với mỗi ngày trôi qua trong năm 2024 lại có hơn 46.000 xe điện mới đến tay khách hàng trên toàn thế giới. Riêng trong tháng 12, doanh số xe điện toàn cầu đạt 1,9 triệu xe các loại. Dữ liệu của Rho Motion cho thấy Trung Quốc là thị trường đóng góp lớn nhất cho doanh số xấp xỉ 17,1 triệu xe điện trên toàn cầu trong năm vừa rồi. Cụ thể, khách hàng Trung Quốc đã mua 11 triệu xe BEV và PHEV trong năm 2024, tăng trưởng 40%. Các dòng xe điện phạm vi mở rộng (EREV) cũng nhận được nhiều sự chú ý tại quốc gia này nhờ sự tiện dụng và tính thực tiễn tốt hơn so với BEV. Ở khu vực Bắc Mỹ, doanh số BEV và PHEV tăng khoảng 8,8%, đạt tổng cộng 1,8 triệu xe. Tháng 12 ghi nhận 185.000 xe điện các loại được bán ra tại Mỹ và Canada, là mức cao kỷ lục. Tại châu Âu, doanh số xe điện đã giảm 3%. Chuyên trang Carscoops lý giải nguyên nhân chủ yếu đến từ việc xóa bỏ trợ cấp dành cho xe điện tại Đức. Chính sách này đã tác động không nhỏ đến doanh số xe điện tại nhiều khu vực khác ở lục địa già. - BYD và Grab hợp tác để tăng khả năng tiếp cận xe xanh cho người dùng ASEAN Grab và BYD đã công bố quan hệ đối tác khu vực nhằm mở rộng quyền tiếp cận tới 50.000 xe điện (EV) BYD cho các đối tác tài xế của Grab trên khắp Đông Nam Á. Thông qua quan hệ đối tác này, Grab và BYD mong muốn thúc đẩy quá trình điện khí hóa ngành vận tải tại Đông Nam Á bằng cách cung cấp cho các đối tác đội xe và tài xế của Grab quyền truy cập vào các phương tiện BYD với mức giá cạnh tranh nhất, cùng với chế độ bảo hành mở rộng cho pin của xe EV. Tài xế sẽ có tùy chọn thuê xe điện từ các đối tác đội xe của Grab hoặc lựa chọn hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình sở hữu ô tô của Grab. Quan hệ đối tác này hỗ trợ cam kết của Grab trong việc giúp các đối tác tài xế đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các phương thức vận tải không phát thải. Quan hệ đối tác trải dài khắp Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, và bao gồm nhiều mẫu xe bao gồm xe DENZA D9, BYD ATTO3, BYD SEAL và BYD M6. Grab dự định DENZA, thương hiệu xe điện cao cấp của BYD, sẽ trở thành nền tảng cho đội xe GrabExec của mình, bao gồm các xe MPV điện bảy chỗ hạng sang DENZA D9. - Toyota Việt Nam đóng góp gần 900 triệu USD vào ngân sách Nhà nước năm 2024 Năm 2024, Toyota Việt Nam đóng góp hơn 884 triệu USD vào ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền đóng góp ngân sách Nhà nước tích lũy đạt hơn 13,9 tỷ USD. Toyota Việt Nam (TMV) cho biết năm 2024, với kết quả kinh doanh, dịch vụ và xuất khẩu linh kiện phụ tùng tốt, hãng đã đóng góp hơn 884 triệu USD vào ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền đóng góp ngân sách Nhà nước tích luỹ đạt hơn 13,9 tỷ USD. Trong đó, doanh số xe Toyota đạt 68.128 xe, tăng so với 2023 nâng tổng doanh số tích luỹ (bao gồm Lexus) trên 984.000 xe. Tổng sản lượng cộng dồn của TMV được nâng lên gần 700.000 chiếc. Về dịch vụ, các đại lý TMV đã đón hơn 1,9 triệu lượt khách hàng, tăng 9% so với 2023, nâng tổng lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng tích luỹ lên gần 20 triệu lượt. Hoạt động xuất khẩu linh kiện, phụ tùng của Toyota đạt doanh thu hơn 64,8 triệu USD, doanh thu tích luỹ đạt hơn 928 triệu USD. - Volkswagen đạt doanh số toàn cầu 9 triệu xe Thông cáo của Volkswagen toàn cầu cho hay, hãng bán được 9,03 triệu xe năm 2024, trong đó lượng xe điện là 771 nghìn chiếc. Ngày 15/1, Tập đoàn Volkswagen công bố số liệu bán hàng toàn cầu năm 2024. "Trong bối cảnh thị trường đầy thách thức, chúng tôi đã giao tổng cộng 9,03 triệu xe năm 2024, đã giới thiệu 30 mẫu xe mới với nhiều cải tiến. Trong phân khúc xe điện, Volkswagen là công ty dẫn đầu thị trường tại châu Âu", thông cáo trích lời Oliver Blume, CEO Volkswagen. So với năm 2023 (9,24 triệu xe), doanh số toàn cầu Volkswagen giảm 2,3%. Thống kê doanh số của Volkswagen theo khu vực như sau: Tại châu Âu bán được 3,77 triệu xe, giảm nhẹ 0,4%, trong khi tại thị trường nội địa Đức, mức giảm là 2,2%. Bắc Mỹ đã giao 1,06 triệu xe, tăng 6,4% so với năm trước. Tại thị trường chính Hoa Kỳ, mức tăng trưởng đạt 2%. Nam Mỹ tăng trưởng 14,7%, lên 594.300 xe. Sự phát triển tích cực này được thúc đẩy bởi thị trường cốt lõi Brazil với mức tăng trưởng đột phá 18,2%. Tại châu Á - Thái Bình Dương lượng xe giao giảm 10,3% xuống còn 3,22 triệu xe. Nguyên nhân là do tình hình cạnh tranh gay gắt ở Trung Quốc , dẫn đến lượng xe giao giảm mạnh (-9,5%) ở riêng đất nước tỷ dân này. Xét theo lượng xe điện, hãng bán được 771.100 xe, giảm 3,4% so với năm trước. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trong bối cảnh tổng sản lượng bán hàng ở Trung Quốc giảm (-9,5%) nhưng riêng sản lượng xe điện của hãng tại đây lại tăng (+8%). Ba mẫu xe điện bán chạy nhất toàn cầu của Volkswagen là mẫu Volkswagen ID.4 (182.000 chiếc); Volkswagen ID.3 (149.100 chiếc) và Audi Q4 e-tron (bao gồm Sportback) đạt 107.700 chiếc. - Siêu mô tô Kawasaki ZX-10R ABS KRT EDITION trình làng, giá tương đương Vinfast VF7 Kawasaki Motor Indonesia vừa công bố bản cập nhật mới cho mẫu xe Kawasaki ZX-10R ABS KRT EDITION, siêu mô tô flagship của công ty. Mặc dù đây là bản cập nhật cho năm 2025, nhưng chi tiết của mẫu xe này hầu như không có sự khác biệt so với phiên bản 2024. Về cơ bản, Kawasaki ZX-10R ABS KRT EDITION 2025 vẫn giữ nguyên nền tảng giống với phiên bản ZX-10R tiêu chuẩn, chỉ khác biệt ở việc trang trí bộ màu sắc của đội đua KRT từ giải đua World SBK mùa giải 2024, với bộ màu Lime Green / Ebony / Pearl Blizzard White. Màu xanh lá cây – màu đặc trưng của hãng – kết hợp với các họa tiết màu trắng, vàng và đen, tương tự như mẫu KRT ra mắt vào năm 2024. Về động cơ, không có sự thay đổi so với phiên bản trước, vẫn sử dụng động cơ 4 xy lanh thẳng hàng với tổng dung tích 998cc làm mát bằng nước. Tuy nhiên, ZX-10R có một chút khác biệt về cài đặt công suất tối đa, với công suất lên tới 203 mã lực (HP) tại 13,200 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 114.9 Nm tại 11,400 vòng/phút. Về giá bán Kawasaki ZX-10R ABS KRT EDITION 2025 được bán tại Indonesia với giá 561.000.000 Rupiah, tương đương khoảng 872 triệu đồng.