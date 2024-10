Bản tin Xe cộ 1/10: Sản lượng của Toyota lao dốc 7 tháng liên tục

Kia khánh thành nhà máy sản xuất xe điện đầu tiên rộng 60.000 m2; Volkswagen Teramont phiên bản President nhận đặt cọc 100 triệu đồng - Sản lượng của Toyota lao dốc 7 tháng liên tục Đây được xem là kết quả của loạt bê bối gian lận kiểm nghiệm an toàn trên loạt xe Toyota diễn ra từ cuối năm ngoái. Thống kê gần nhất của Toyota Motors cho thấy sản lượng ôtô toàn cầu của hãng đạt 709.571 xe, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, đây đã là tháng thứ 7 liên tục lượng ôtô được sản xuất suy giảm. Tại quê nhà của thương hiệu, con số cũng không tốt hơn khi sản lượng đi xuống 22,2% so với tháng trước, đạt 185,680 xe. Theo Kyodo News, kết quả này xuất phát từ "scandal" gian lận kết quả kiểm tra an toàn của hãng, khiến những mẫu xe ăn khách như Corolla Fielder, Corolla Axio and Yaris Cross bị đình chỉ sản xuất từ tháng 6. Đầu tháng 9, "ông lớn" này đã bắt đầu sản xuất lại những mẫu xe bị đình chỉ sau khi Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản điều tra và gỡ bỏ lệnh cấm. - "Ông lớn" BYD của Trung Quốc triệu hồi gần 97.000 xe điện do nguy cơ cháy nổ Đây là lần hiếm hoi BYD phải yêu cầu triệu hồi các xe EV thuần túy và xe hybrid trong quá trình phát triển nhanh chóng để trở thành hãng bán những dòng xe này lớn nhất thế giới. Hãng xe điện BYD hàng đầu của Trung Quốc đã thông báo với cơ quan quản lý nước này về việc triệu hồi gần 97.000 xe điện (EV) do lỗi sản xuất liên quan đến bộ phận điều khiển lái có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Theo thông báo ngày 29/9 của Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR), BYD đang thu hồi các xe điện Dolphin và Yuan Plus được sản xuất trong nước từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2023. Thông báo của SAMR nêu rõ rằng BYD sẽ yêu cầu các đại lý khắc phục lỗi cho những xe được triệu hồi. Hiện chưa rõ liệu xe điện nào bị lỗi tương tự đã được xuất khẩu ra ngoài nước hay không. - Kia khánh thành nhà máy sản xuất xe điện đầu tiên rộng 60.000 m2 Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang điện khí hóa, Kia Motors đã chính thức khánh thành nhà máy sản xuất xe điện đầu tiên của mình tại Gwangmyeong, Hàn Quốc. Với tổng mức đầu tư lên đến 304,2 triệu USD (gần 7.500 tỉ đồng), sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến công nghệ mà còn khẳng định cam kết của Kia trong phát triển xe điện thân thiện với môi trường. Nhà máy Kia Gwangmyeong EVO rộng 60.000 m² là cơ sở sản xuất xe điện đầu tiên thuộc tập đoàn Hyundai chỉ chuyên sản xuất xe điện. Được thiết kế với mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về xe điện, nhà máy này được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm sản xuất các mẫu xe điện mới của Kia, trong đó nổi bật là EV3 và EV4. Với công suất sản xuất lên tới 150.000 xe mỗi năm, nhà máy Gwangmyeong EVO hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy kế hoạch toàn cầu hóa xe điện của Kia. Đặc biệt, mẫu sedan điện EV4 sẽ là tâm điểm với công nghệ tiên tiến và thiết kế mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người dùng. - Volkswagen Teramont phiên bản President nhận đặt cọc 100 triệu đồng Volkswagen Teramont phiên bản "President - Chủ tịch" được quảng bá là hội tụ tinh hoa của của dòng xe SUV và xe đa dụng (MPV) cao cấp sẽ ra mắt chính thức vào đầu tháng 10 với kế hoạch có 88 chiếc về Việt Nam. Đây là một chiếc SUV với thiết kế sang trọng, bề thế, vận hành linh hoạt, mạnh mẽ, kết hợp cùng yếu tố đa dụng, tiện nghi của một chiếc MPV, tạo ra sự khác biệt với các sản phẩm cùng phân khúc. Không gian nội thất độc nhất trong phân khúc với hàng ghế thứ 2 riêng tư hạng thương gia và có lối đi vào hàng ghế thứ 3, khoang nội thất và khoang hành lý lớn. Xe sẽ có cấu hình nội thất 6 chỗ ngồi. Hàng ghế giữa là loại thương gia với 2 ghế tách biệt, có chỉnh điện, đệm đầu, tựa tay và bệ đỡ chân lớn. Ghế bọc da khâu họa tiết dạng kim cương. Mẫu xe này cung cấp hàng loạt trang bị công nghệ xứng tầm đỉnh cao của Tập đoàn Volkswagen hiện nay như gói IQ.DRIVE, IQ.LIGHT LED Matrix và nền tảng MQB evo. Ngoài bộ mâm 21 inch 7 cánh kép đánh bóng sang trọng, chiếc xe còn có kiểu dáng uy nghi nhưng giản dị nhờ đèn pha LED 2 tầng nối liền lưới tản nhiệt mạ chrome bóng, cản sau nhiều chi tiết mạ chrome và đèn hậu full LED hoạ tiết chữ Y như Lamborghini. Về hệ động lực, phiên bản President kèm tem 380 TSI trong hình hé lộ đã xác nhận Teramont facelift tại Việt Nam tiếp tục trang bị khối động cơ 2.0L tăng áp 4 xi-lanh sản sinh công suất tối đa 217 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm. Volkswagen Việt Nam cũng đã xác nhận động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG và hệ động 4 bánh 4Motion. Xe còn có trợ lực lái điện biến thiên Servotronic. - Toyota Camry thế hệ mới ra mắt tại Hàn Quốc, giá từ 920 triệu đồng Một số showroom tại Hàn Quốc đã bắt đầu nhận đặt hàng Toyota Camry với mức giá từ 49 triệu Won (tương đương 920 triệu đồng). Toyota Camry thế hệ mới sẽ được giới thiệu tại Hàn Quốc với hai phiên bản chính là LE và XLE. So với thế hệ trước, Camry mới được điều chỉnh giá xuống thấp hơn một chút nhưng lại được trang bị thêm nhiều tính năng hiện đại. Những trang bị tiêu chuẩn của Camry mới bao gồm màn hình kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 8 inch, hỗ trợ điều hòa hai vùng độc lập, kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình radar động và tính năng hỗ trợ giữ làn đường, thuộc gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0.