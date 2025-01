Bản tin nông sản ngày 24-1: Giá cà phê, hồ tiêu bật tăng

Giá cà phê trong nước ngày 24-1 đã tăng mạnh 2.000 đồng/kg, giá trung bình ở mức 124.200 đồng/kg, trong khi giá hồ tiêu có xu hướng tăng trở lại sau nhiều phiên đi ngang trước đó. Giá cà phê cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm của Tây Nguyên được ghi nhận ở mức 124.500 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 124.000 đồng/kg (tăng 1.800 đồng/kg), giá cà phê tại Lâm Đồng có mức 123.500 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg), giá cà phê tại Gia Lai có mức 124.000 đồng/kg (tăng 1.800 đồng/kg) và giá cà phê tại Đắk Nông hôm nay là 124.500 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg). Giá cà phê trong nước ngày 24-1 đã tăng mạnh 2.000 đồng/kg. Ảnh minh họa/Ảnh: congthuong.vn

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tiếp tục tăng phiên thứ 4 liên tiếp trong tuần và gần chạm mốc 5.500 USD/tấn, với mức tăng nhẹ 30 - 38 USD/tấn so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá giao hàng tháng 3-2025 là 5.482 USD/tấn (tăng 30 USD/tấn), giá giao hàng tháng 5-2025 là 5.423 USD/tấn (tăng 35 USD/tấn), giá giao hàng tháng 7-2025 là 5.334 USD/tấn (tăng 38 USD/tấn) và tháng 9-2025 là 5.235 USD/tấn (tăng 36 USD/tấn). Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng đồng loạt tăng nhẹ, mức tăng 2,1 – 2,4 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 343,95 cent/lb (tăng 2,10 cent/lb), kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 340,1 cent/lb (tăng 2,25 cent/lb), kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 333,55 cent/lb (tăng 2,40 cent/lb) và kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 324,40 cent/lb (tăng 2,40 cent/lb). Tương tự, giá cà phê Arabica từ Brazil cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 421.00 USD/bao 60kg (tăng 1.60 USD/bao), kỳ tháng 7-2025 là 416,8 USD/bao (tăng 3,15 USD/bao) và kỳ tháng 9-2025 là 403,5 USD/bao (tăng 5,55 USD/bao). Riêng, kỳ giao hàng tháng 3-2025 lại giảm xuống còn 424,1 USD/bao (giảm 0,1 USD/bao). * Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục sôi động và có xu hướng tăng trở lại sau nhiều phiên đi ngang trước đó. Hiện giá hồ tiêu thu mua trung bình tại các thị trường trọng điểm là 147.500 đồng/kg. Giá hồ tiêu có xu hướng tăng trở lại. Ảnh minh họa Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng 500 đồng/kg so với phiên trước đó, hiện giá thu mua hồ tiêu ở địa phương này là 145.000 đồng/kg; giá hồ tiêu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 500 đồng/kg, hiện giá thu mua hồ tiêu là 147.000 đồng/kg; tương tự giá hồ tiêu tại Đắk Lắk cũng tăng thêm 500 đồng/kg so với phiên giao dịch trước, hiện giá hồ tiêu được thu mua 148.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu tại Đắk Nông cùng xu thế tăng thêm 500 đồng/kg, hiện giá thu mua ở địa phương này là 148.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu ở Bình Phước duy trì mức ổn định so với phiên giao dịch trước, hiện giá hồ tiêu được thu mua 147.000 đồng/kg. Theo thông tin từ Hiệp hội Hồ hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu có xu hướng tăng và ổn định ở mức cao, trong đó giá hồ tiêu tại Indonesia tăng tương đối qua nhiều phiên. Cụ thể, IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.157 USD/tấn (tăng 22 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước đó, tương tự giá hồ tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 9.456 USD/tấn (tăng 29 USD/tấn). Thị trường hồ tiêu Malaysia tiếp tục giữ ổn định và đang giữ mức cao, hiện giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 9.000 USD/tấn và giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 11.600 USD/tấn. Giá hồ tiêu ở Brazil sau nhiều phiên giảm trước đó đã ổn định trở lại, hiện giá hồ tiêu thu mua tại Brazil ở mức 6.100 USD/tấn. Thị trường hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu tiếp tục ổn định và tăng nhẹ. Cụ thể, giá hồ tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đạt mức giá 6.350 USD/tấn với loại 500 g/l và loại 550 g/l đạt mức giá 6.650 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng đang ở mức giá 9.550 USD/tấn. VIỆT CHUNG