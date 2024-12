Bản tin nông sản hôm nay (7-12): Giá cà phê tăng mạnh

Cập nhật giá nông sản hôm nay (7-12) với giá cà phê tăng mạnh. * Hôm nay, giá hồ tiêu trong nước trung bình ở mức 144.600 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua (6-12). Ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Lắk, Bình Phước, giá hồ tiêu tăng 1.000 đồng/kg; ở Đắk Nông tăng 1.200 đồng/kg; ở Gia Lai tăng 2.000 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu ở Bình Phước và Bà Rịa-Vũng Tàu cùng ở mức 144.000 đồng/kg; ở Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 145.000 đồng/kg; ở Đắk Nông ở mức 145.200 đồng/kg. Giá hồ tiêu hiện đã qua chu kỳ giảm giá, bắt đầu chu kỳ tăng giá do nguồn cung sụt giảm. Mức giá hồ tiêu hiện tại dao động ở khoảng 144.000 đồng/kg, tạo lạc quan cho người trồng sau giai đoạn trầm lắng. Các chuyên gia nhận định, sự khan hiếm nguồn cung, do lượng tồn kho ở mức thấp nhất trong vòng 6 đến 8 năm qua, đã tạo động lực lớn đẩy giá tăng. Cùng với đó, nhu cầu xuất khẩu từ các thị trường lớn (Mỹ, EU) vẫn ở mức cao, càng hỗ trợ tích cực cho thị trường. Giá cà phê trong nước tăng mạnh. Ảnh: congthuong.vn

* Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh so với phiên giao dịch trước, tăng khoảng 5.600 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng được thu mua với giá 118.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê ở huyện Cư M'gar ở mức 120.100 đồng/kg; tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ ở mức 120.000 đồng/kg. Sáng nay (7-12), giá cà phê thế giới tiếp tục tăng mạnh, đà tăng lấy lại những gì đã mất trong những phiên giảm sâu trước đó. Theo các chuyên gia, giá cà phê Tây Nguyên tăng nhanh hơn giá thế giới do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân đầu cơ khi giá cà phê giảm. Một số doanh nghiệp đã tranh thủ đợt cà phê giảm giá hồi đầu tuần để mua vào nhằm trả nợ hợp đồng và “ôm hàng” kiếm lời. Mặc dù đang vào mùa thu hoạch cao điểm, nhưng giá cà phê tại Việt Nam vẫn tăng, do nhu cầu lớn và nguồn cung hạn chế. Hiện, nông dân ở Tây Nguyên mới thu hoạch khoảng 20% sản lượng cà phê. * Giá lúa gạo duy trì ở mức cao. Tại An Giang, lúa Nàng Nhen tiếp tục được thu mua ở mức cao nhất trong các loại, với giá 15.000 đồng/kg. Theo khảo sát tại các chợ ở An Giang, giá gạo ổn định trong khoảng 17.000 - 18.500 đồng/kg. Các loại gạo khác tiếp tục chững giá. Mặt hàng nếp không ghi nhận biến động mới. Giá nếp Long An (tươi) từ 7.800 đồng đến 8.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Giá cám được duy trì trong khoảng 9.000 - 10.000 đồng/kg. VIỆT CHUNG