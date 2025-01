Bản tin nông sản hôm nay (7-1): Giá cà phê tăng nhẹ

Giá hồ tiêu hôm nay (7-1) ổn định, giá cà phê tăng nhẹ, giá lúa gạo tại thị trường trong nước giảm mạnh 300 - 1.200 đồng/kg với mặt hàng gạo. *Giá hồ tiêuhôm nay với chuỗi nhiều phiên tăng giá, thị trường trong nước đã ổn định, tuy nhiên giá vẫn neo ở mức cao, trong đó tại tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận mức 150.000 đồng/kg. Hiện giá hồ tiêu thu mua ở các địa phương trung bình 148.800 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu ở tỉnh Đắk Nông hiện giá thu mua mức giá 150.000 đồng/kg; giá hồ tiêu ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang ở mức 149.000 đồng/kg; giá hồ tiêu Bình Phước được thu mua ở mức 148.000 đồng/kg và giá hồ tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang ở mức giá 149.000 đồng/kg. Riêng giá hồ tiêu ở Gia Lai tăng nhẹ trở lại, hiện đang ở mức 148.500 đồng/kg Theo nhận định của các chuyên gia, giá hồ tiêu tăng mạnh ngay trong tuần đầu của năm mới 2025 là tín hiệu tích cực cho ngành hồ tiêu Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh tồn kho thấp và nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường lớn như Mỹ, EU, và Trung Quốc đang gia tăng. Với nguồn cung hạn chế và nhu cầu tăng cao, giá hồ tiêu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mức tăng dự kiến dao động từ 500 - 1.500 đồng/kg tại một số khu vực, đặc biệt là những địa phương có hoạt động thu mua sôi động như Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đắk Lắk. Tại Đắk Nông, năm 2024 với nhiều biến động từ thị trường nhưng hoạt động xuất khẩu của địa phương đã nỗ lực vượt khó và đạt dấu mốc mới. Hồ tiêu đen của Đắk Nông đang chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh. Hiện mặt hàng này đang được xuất khẩu qua các thị trường chính như: Singapore, Africa, Trung Quốc, Australia, Canada, Anh, New Zealand. Kết thúc năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 250.600 tấn hồ tiêu các loại, trong đó hồ tiêu đen đạt 220.269 tấn, hồ tiêu trắng đạt 30.331 tấn. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thu về đạt 1,32 tỷ USD, bao gồm hồ tiêu đen 1,117 tỷ USD, tiêu hồ trắng 200,6 triệu USD. So với năm 2023 lượng xuất khẩu giảm 5,1%, tuy nhiên kim ngạch tăng đến 45,4%. Theo số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hồ tiêu các loại của Việt Nam trong tháng 12-2024 ước đạt 15.265 tấn, kim ngạch 100,6 triệu USD, giảm 4,3% về lượng và 5,5% về kim ngạch so với tháng trước. Giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu đen trong tháng 12-2024 đạt 6.476 USD/tấn, hồ tiêu trắng đạt 8.198 USD/tấn, giảm 0,6% đối với hồ tiêu đen và 1,1% đối với hồ tiêu trắng so với tháng 11-2024. *Giá cà phê trong nước hôm nay trong khoảng 120.300 - 120.800 đồng/kg. Giá cà phê 2 sàn tăng mạnh ngay đầu phiên giao dịch hôm qua. Tuy nhiên tồn kho tăng về cuối phiên khiến cà phê chỉ tăng nhẹ khi kết thúc ngày giao dịch. Đồng USD giảm cũng giúp cà phê tăng trở lại. Giá cà phê tăng nhẹ. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 120.600 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua ở mức 120.800 đồng/kg tại Gia Nghĩa. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 120.500 đồng/kg. Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 120.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 120.800 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua với mức 120.700 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3-2025 tăng 16 USD/tấn, ở mức 4.984 USD/tấn, giao tháng 5-2025 tăng 3 USD/tấn, ở mức 4.900 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3-2025 giảm 0,05 cent/lb, ở mức 318,6 cent/lb, giao tháng 5-2025 cent/lb, tăng 0,6 cent/lb, ở mức 315,5 cent/lb. Giá cà phê 2 sàn tăng mạnh ngay đầu phiên giao dịch hôm qua. Tuy nhiên tồn kho tăng về cuối phiên khiến cà phê chỉ tăng nhẹ khi kết thúc ngày giao dịch. Đồng USD giảm cũng giúp cà phê tăng trở lại. Rạng sáng 7-1, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,72%, hiện ở mức 108,23. Đồng USD giảm vào phiên giao dịch vừa qua, sau các bản báo cáo trái chiều về sự quyết liệt của các chính sách thuế quan dưới thời Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khi ông nhậm chức. Tổng cục Hải quan đã báo cáo lượng xuất khẩu tích lũy của Việt Nam trong 2 tháng đầu của niên vụ cà phê hiện tại (tính từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025) là 983.000 bao, sụt giảm 36,61%, so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm trong xuất khẩu được báo cáo theo năm này có thể là do sự chậm trễ trong thu hoạch, do thời tiết ẩm ướt kéo dài trong 2 tháng đầu của niên vụ, trong khi một số nguồn tin khác nghi ngờ rằng nhiều khả năng còn là do sản lượng sụt giảm đáng kể. *Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh với một số loại gạo. Thị trường giao dịch gạo mới chậm. Trên thị trường gạo, ghi nhận gạo nguyên liệu IR 504 giảm 1.200 đồng/kg dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 giảm 300 đồng/kg dao động ở 10.000 - 10.200 đồng/kg. Tại các chợ lẻ, gạo bình giá so với hôm qua. Gạo thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg. Gạo thơm chào giá cao dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.500 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.500 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan (Trung Quốc) 21.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 18.500 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 21.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.500 đồng/kg. Cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, hiện giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 7.400 - 7.600 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động ở mốc 8.400 - 8.500 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 8.700 - 8.900 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 8.800 – 8.900 đồng/kg; lúa OM 380 ở mức 6.600 - 6.700 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 ở mức 9.200 đồng/kg; lúa Nhật Bản ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg. Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại cũng giảm theo dao động khoảng từ 6.000 - 7.600 đồng/kg. Hiện, giá tấm thơm giảm mạnh dao động ở mức 7.400 - 7.600 đồng/kg; giá cám khô dao động ở mức 6.000 - 6.100 đồng/kg. Ghi nhận tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch lúa ngưng trệ do giá gạo biến động liên tục và giảm sâu. Tại Sóc Trăng, vắng người mua, giao dịch ngưng trệ. Tại Đồng Tháp, thương lái bỏ cọc lúa nhiều, nông dân chào bán lại giá thấp nhưng vẫn vắng người mua. Tại Bạc Liêu, giao dịch lúa mới ngưng trệ, thương lái chủ yếu lấy lúa, xin giá. Tại Kiện Giang, giao dịch lúa mới ngưng trệ, nông dân chào bán giá lúa thấp nhưng không có người mua. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay đi ngang so với cuối tuần trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 473 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 438 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 332 USD/tấn. VIỆT CHUNG