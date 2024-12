Bản tin nông sản hôm nay (30-12): Giá cà phê, hồ tiêu ổn định ngày đầu tuần

Giá hồ tiêu hôm nay (30-12) ổn định, giá cà phê, giá lúa gạo không có biến động. *Giá hồ tiêuhôm nay trong khoảng 146.000 - 147.000 đồng/kg. Mưa nhiều ở miền Trung và Tây Nguyên thời gian qua, cùng với sức mua cải thiện phục vụ dịp lễ hội cuối năm giúp giá hồ tiêu khởi sắc trong tuần cuối cùng của năm 2024. Giá hồ tiêu Đắk Lắk thu mua ở mức 147.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 146.500 đồng/kg. Giá hồ tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 147.000 đồng/kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay ở Bình Phước hiện ở mức 146.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu giá hồ tiêu ở mức 147.000 đồng/kg. Giá tiêu đầu giờ sáng nay giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần, giá tiêu tăng trung bình 2.000 đồng/kg. Mưa nhiều ở miền Trung và Tây Nguyên thời gian qua, cùng với sức mua cải thiện phục vụ dịp lễ hội cuối năm giúp giá tiêu khởi sắc trong tuần cuối cùng của năm 2024. Sang đầu năm 2025, chuyên gia dự báo giá hạt tiêu sẽ bước vào chu kỳ tăng giá, chủ yếu do nguồn cung toàn cầu giảm. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển cao hơn cũng đóng vai trò đẩy giá tiêu tăng trở lại. *Giá cà phê trong nước hôm nay trong khoảng 120.300 - 121.000 đồng/kg. Năm 2024 cà phê trở thành mặt hàng nông sản thứ ba sau rau quả và gạo, có kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD và là sản phẩm nông sản có giá tăng mạnh nhất. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 120.800 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua ở mức giá cao nhất là 121.000 đồng/kg. Còn giá cà phê tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 120.700 đồng/kg. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 120.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 120.800 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua với mức 120.700 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với ngày hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3-2025 giảm 88 USD/tấn, ở mức 4.953 USD/tấn, giao tháng 5-2025 giảm 69 USD/tấn, ở mức 4.884 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3-2025 giảm 2 cent/lb, ở mức 322,65 cent/lb, giao tháng 5-2025 cent/lb, giảm 2,1 cent/lb, ở mức 317,6 cent/lb. Tổng kết tuần, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3-2025 giảm 49 USD/tấn. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 3 giảm 2,35 cent/lb. Giá cà phê nội địa mất trung bình 200 đồng/kg. Đây là tuần giảm thứ 2 liên tiếp của sàn London. Nguyên nhân gây giảm giá gồm, tồn kho Arabica trên sàn tăng lên mức cao nhất trong 2,5 năm là 990.395 bao vào cuối tuần qua. Đồng Real Brazil trong tuần vẫn yếu góp phần đẩy giá cà phê đi xuống. Nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch đang diễn ra ở Việt Nam. Với kỳ nghỉ lễ tại nhiều quốc gia trong tuần này, thị trường tiêu dùng đang trầm lắng trong khi hầu hết các quốc gia sản xuất cà phê tiến gần đến thời điểm thu hoạch cao điểm. Theo các chuyên gia, về mặt kỹ thuật, giá thị trường London được dự báo còn tiếp tục giảm thêm trong tuần tới với mức giá hỗ trợ cấp 1 đang nằm ở khoảng 4.898 USD/tấn và có khả năng sẽ thấp hơn nữa, nhưng sẽ khó sụt qua khỏi mốc 4.785 USD/tấn. Chênh lệch giá giữa thị trường London và New York tính trên cơ sở tháng 3-2025 đã giãn rộng ra. Điều này cho thấy áp lực đối với thị trường Robusta đã giảm xuống nhiều và dần trở về đúng với giá trị của nó. Dẫu vậy, sang năm 2025, cơ hội cho cà phê Việt Nam vẫn còn rất lớn khi quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil sẽ giảm sản lượng. Năm 2024 cà phê trở thành mặt hàng nông sản thứ ba sau rau quả và gạo, có kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD và là sản phẩm nông sản có giá tăng mạnh nhất trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Theo các chuyên gia nông nghiệp, nếu mức giá cà phê ổn định trên 120.000 đồng/kg và được duy trì trong vài năm tới không chỉ cải thiện đời sống cho bà con vùng dân tộc thiểu số mà còn tạo thêm động lực để bà con an tâm gắn bó, đầu tư lâu dài vào cây cà phê. *Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không có biến động với mặt hàng lúa và gạo. Trên thị trường gạo, ghi nhận gạo nguyên liệu IR 504 dao động ở mức 9.000 - 9.150 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.800 - 11.000 đồng/kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang so với hôm qua. Gạo thường dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg. Gạo thơm chào giá cao dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.500 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.500 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 18.500 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 21.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.500 đồng/kg. Cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, hiện giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 7.300 - 7.400 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 8.600 - 8.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 8.700 – 8.900 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động ở mốc 8.300 - 8.500 đồng/kg; lúa OM 380 ở mức 7.200 đồng/kg; Nàng Hoa 9 ở mức 9.200 đồng/kg; lúa Nhật ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg. Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động khoảng từ 5.750 - 8.000 đồng/kg. Hiện, giá tấm thơm dao động ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; giá cám khô dao động ở mức 5.750 - 5.850 đồng/kg. Ghi nhận tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch mới chậm, giá có xu hướng giảm tiếp. Tại Bạc Liêu, giao dịch lúa mới ngưng trệ, thương lái chủ yếu lấy lúa đã cọc, giá lúa xu hướng giảm nhẹ. Tại Đồng Tháp, giao dịch lúa Đông Xuân sớm chậm, thương lái ngưng mua. Tại Sóc Trăng, giá chào giảm, ít người mua. Tại Long An, đa số lúa chờ cắt, giao dịch tiếp tục chậm, vắng người mua. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 481 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 454 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 383 USD/tấn. VIỆT CHUNG