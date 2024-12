Bản tin nông sản hôm nay (29-12): Giá cà phê giảm sốc, giá hồ tiêu tăng nhẹ

Ngày 29-12, giá cà phê trong nước giảm sốc, giao dịch ở mức 120.900 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua. Ngược với giá cà phê, giá tiêu hôm nay ở trong nước tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước. Giá cà phê thu mua tại vùng trọng điểm của Tây Nguyên được ghi nhận ở mức 120.300 - 121.000 đồng/kg. Trong đó, 3 tỉnh đều có mức giảm giống nhau 1.200 đồng/kg so với hôm qua (giá tại Đắk Lắk có mức 120.800 đồng/kg; tại Lâm Đồng có mức giá 120.300 đồng/kg và giá cà phê tại Gia Lai hôm nay có mức giá 120.800 đồng/kg). Riêng, giá cà phê tại Đắk Nông hôm nay có giá 121.000 đồng/kg, giảm 1.300 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê hôm nay giảm sốc. Ảnh: congthuong.vn Trên thị trường thế giới, do vào ngày nghỉ cuối tuần nên các sàn cà phê trên thế giới đều không giao dịch. Do đó, giá cà phê Robusta trên sàn London cập nhật lúc 4 giờ 30 phút ngày 29-12 (giờ Hà Nội) không thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm trước, vẫn dao động 4.726 – 4.953 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 4.953 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 4.884 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 7-2025 là 4.814 USD/tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 9-2025 là 4.726 USD/tấn. Ngược với giá cà phê, giá hồ tiêu hôm nay ở trong nước tiếp tục neo ở mức cao và tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước, dao động 146.500 - 147.5000 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở Gia Lai được thu mua ở mức 146.500 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg) so với mức giá hôm trước; tương tự giá hồ tiêu ở tỉnh Bình Phước cũng được thu mua với giá 146.500 đồng/kg; giá hồ tiêu các địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Nông, Đắk Lắk được thu mua với giá cao hơn là 147.000 đồng/kg. Người nông dân tỉnh Đắk Nông thu hoạch tiêu. Ảnh: congthuong.vn Thị trường tiêu thế giới ngày 29-12 giữ ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia sau phiên giảm đã ổn định trở lại và đang ở mức 6.817 USD/tấn; tương tự giá hồ tiêu trắng Muntok đạt mức 8.921 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 8.500 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 10.700 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil tiếp tục giữ ổn định ở mức khá cao, hiện đang ở mức giá 6.275 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen Việt Nam xuất khẩu ổn định, hiện đạt mức giá 6.400 USD/tấn với loại 500 g/l và loại 550 g/l đạt mức giá 6.700 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng đang ở mức cao với mức 9.600 USD/tấn. VIỆT CHUNG