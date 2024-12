Bản tin nông sản hôm nay (27-12) ghi nhận mức tăng trở lại của giá hồ tiêu trong nước, giá cà phê duy trì mốc hơn 121.000 đồng/kg. * Giá hồ tiêu hôm nay sau nhiều phiên ổn định đã bắt đầu tăng cao trở lại, mức tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện giá hồ tiêu hôm nay thu mua trung bình tại các địa phương là 145.800 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở Gia Lai được thu mua ở mức 145.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg) so với mức giá hôm trước; tương tự giá hồ tiêu ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Nông, Đắk Lắk đều được tăng thêm 1.000 đồng/kg và đang ở mức giá 146.000 đồng/kg. Đặc biệt, giá hồ tiêu ở tỉnh Bình Phước đã bật tăng mạnh, mức tăng 2.000 đồng/kg và được mua ở mức giá 146.000 đồng/kg. Bản tin nông sản hôm nay (27-12): Giá hồ tiêu tăng trở lại. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo giá hạt hồ tiêu sẽ bước vào chu kỳ tăng giá, diễn ra vào đầu năm 2025, chủ yếu do nguồn cung giảm. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển cao hơn cũng đóng vai trò đẩy giá hồ tiêu tăng trở lại. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), hiện nhu cầu hạt hồ tiêu đang có dấu hiệu phục hồi, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Mùa lễ hội cuối năm đang đến gần đã làm gia tăng nhu cầu, trong khi các báo cáo về việc xuất khẩu giảm từ Việt Nam cũng góp phần thúc đẩy sự tăng giá của thị trường, điều này tác động tích cực lên giá hạt hồ tiêu toàn cầu. * Giá cà phê trong nước vẫn giữ ở mức hơn 121.000 đồng/kg. Giá cà phê cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm của Tây Nguyên được ghi nhận ở mức 121.700 đồng/kg. Trong đó, 3 tỉnh đều có mức tăng 800 đồng/kg (Đắk Lắk có mức 121.500 đồng/kg; Lâm Đồng có mức giá 121.000 đồng/kg và Gia Lai có mức giá 121.400 đồng/kg). Riêng giá cà phê tại Đắk Nông là 121.700 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với ngày hôm qua. Theo lãnh đạo của một công ty xuất khẩu cà phê ở Đắk Lắk, thị trường cà phê đang trải qua những biến động lớn về giá, đặc biệt trong bối cảnh chính trị toàn cầu có nhiều thay đổi. Đại diện công ty này đã khuyến cáo nông dân nên bán cà phê đều đặn theo nhu cầu chi tiêu, tránh tình trạng đầu cơ hoặc vay mượn để trữ hàng. Ông nhấn mạnh rằng giá cà phê hiện đang ở mức cao nhất trong 50 năm qua. * Giá lúa gạo hôm nay đồng loạt giảm. Theo đó, giá gạo nguyên liệu IR 504 giảm 100 đồng dao động ở mức 9.000 - 9.150 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 cũng giảm 100 đồng dao động ở 11.100 - 11.200 đồng/kg. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, hiện giá lúa IR 50404 (tươi) giảm 100 đồng dao động ở mức 7.400 - 7.500 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động ở mốc 8.300 - 8.500 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 8.800 - 9.000 đồng/kg; lúa OM 380 ở mức 7.200 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 9.000 - 9.200 đồng/kg; nàng Hoa 9 ở mức 9.200 đồng/kg; lúa Nhật ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg. Tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch mới chậm, giá chào giảm do giá gạo biến động giảm liên tục. Tại An Giang, lúa Thu Đông cạn nguồn, lúa Đông Xuân sớm nông dân chào bán không tập trung, giao dịch yếu, giá có xu hướng giảm. Tại Kiên Giang, nguồn lúa vụ Mùa còn ít, giao dịch chậm, vắng người mua, giá lúa tương đối vững. Tương tự, với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu IR 504 giảm 100 đồng dao động ở mức 9.000 - 9.150 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 cũng giảm 100 đồng dao động ở 11.100 - 11.200 đồng/kg. VIỆT CHUNG