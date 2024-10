Bản tin nông sản hôm nay (27-10): Giá cà phê tăng, giá hồ tiêu giảm

Bản tin nông sản hôm nay (27-10) ghi nhận giá cà phê tăng từ 1.000 đến 1.200 đồng/kg, trong khi đó giá hồ tiêu trong nước giảm ngày thứ 2 liên tiếp; giá lúa gạo tăng giảm trái chiều. * Giá cà phê trong nước ngày 27-10 tăng từ 1.000 đến 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 109.400 - 110.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới cũng ghi nhận mức tăng đáng kể trên cả hai sàn London và New York. Theo ghi nhận, giá cà phê trong nước hôm nay 27-10 tiếp tục tăng mạnh ở hầu hết các khu vực trồng cà phê lớn. Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông), giá cà phê hôm nay ở mức 109.800 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua. Ở Pleiku và Ia Grai, giá cà phê đạt 109.700 đồng/kg. Tại Đắk Nông, cà phê được thu mua với mức giá cao nhất là 110.000 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg. Giá cà phê trong nước tăng từ 1.000 đến 1.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà hiện được thu mua ở mức 109.400 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Ở tỉnh Đắk Lắk, tại huyện Cư M'gar, giá cà phê hôm nay ở mức 109.800 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg. Tại Ea H'leo và Buôn Hồ, cà phê được thu mua với giá 109.700 đồng/kg. Như vậy, giá cà phê trong nước đang tăng trở lại, đặc biệt tại các tỉnh Tây Nguyên, khu vực trồng cà phê chủ lực của Việt Nam. Giá cà phê trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh nhờ nhu cầu tiêu thụ cao từ các thị trường quốc tế, đặc biệt là tại các nước lớn như Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, thị trường cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu và bất ổn chính trị tại một số khu vực trên thế giới. Dự báo trong thời gian tới, giá cà phê có thể tiếp tục dao động, phụ thuộc vào các yếu tố cung cầu và thời tiết. * Giá hồ tiêu hôm nay trong khoảng 144.000 - 145.500 đồng/kg. Đây là ngày giảm thứ 2 liên tiếp của thị trường trong nước. Tổng kết tuần, giá hồ tiêu tăng 1.000 - 1.500 đồng/kg. Tình hình kinh tế toàn cầu bất ổn đang tác động tiêu cực đến nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu các nước. Giá hồ tiêu hôm nay trong khoảng 144.000 - 145.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 145.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 144.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 144.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá hồ tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 144.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu đầu giờ sáng nay giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là ngày giảm thứ 2 liên tiếp của thị trường trong nước. Tổng kết tuần, giá tiêu tăng 1.000 - 1.500 đồng/kg. Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương, tình hình kinh tế toàn cầu bất ổn đang tác động tiêu cực đến nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu các nước. Lạm phát gia tăng và nguy cơ suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, giảm nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng không thiết yếu như hồ tiêu. * Giá lúa gạo hôm nay ghi nhận, biến động trái chiều so với ngày hôm qua. Theo khảo sát tại An Giang, giá lúa gạo hôm nay có sự biến động trái chiều. Cụ thể, lúa OM 5451 được thương lái điều chỉnh tăng 100 đồng/kg, hiện ở mức 7.200 – 7.500 đồng/kg. Ngược lại, lúa OM 380 giảm 100 đồng/kg, xuống còn 7.000 – 7.200 đồng/kg. Các loại lúa khác giữ mức giá ổn định, như: Đài thơm 8 và lúa Nhật đứng ở mức 7.800 – 8.000 đồng/kg. OM 18 dao động từ 7.500 - 7.800 đồng/kg. Lúa IR 50404 có giá thấp nhất là 6.800 – 7.000 đồng/kg. Thị trường nếp không có nhiều biến động, hiện tại: Nếp IR 4625 (khô) giữ mức 9.600 – 9.800 đồng/kg. Nếp Long An 3 tháng (khô) dao động trong khoảng 9.800 – 10.000 đồng/kg. Giá lúa gạo hôm nay có sự biến động trái chiều. Tại chợ An Giang, giá gạo thường tiếp tục duy trì trong khoảng 15.000 - 17.500 đồng/kg, trong khi gạo thơm dao động từ 17.000 - 23.000 đồng/kg. Đáng chú ý, gạo thơm Jasmine đã giảm tới 2.000 đồng/kg, xuống còn 17.000 – 18.000 đồng/kg. Tại các địa phương khác ở Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm đều biến động nhẹ: Gạo nguyên liệu IR 504 giữ mức 10.500 - 10.600 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 giảm 100 đồng/kg, còn 12.600 – 12.700 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, cám khô tiếp tục giữ giá ổn định ở mức 5.900 - 6.050 đồng/kg, còn tấm thơm dao động từ 9.500 – 9.600 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam vẫn duy trì mức ổn định 531 USD/tấn. So sánh với các đối thủ trong khu vực, giá gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 506 USD/tấn, và Pakistan có giá 474 USD/tấn. Riêng tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm của nhà cung cấp lớn nhất thế giới vẫn ở mức 453 USD/tấn. VIỆT CHUNG * Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.