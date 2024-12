Bản tin nông sản hôm nay (25-12): Giá hồ tiêu neo ở mức cao

Giá các mặt hàng nông sản đều có biến động trong ngày 25-12, trong đó giá hồ tiêu đang neo ở mức cao là 144.600 đồng/kg. * Giá cà phê cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm của Tây Nguyên được ghi nhận ở mức 121.000 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 120.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 120.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại Gia Lai hôm nay có mức giá 120.700 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông hôm nay vẫn giữ giá không đổi 121.000 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, giá cà phê Robusta trên sàn London có phiên tăng giá với khoảng cách rất lớn giữa các kỳ hạn từ 1 đến 102 USD/tấn, dao động 4.935 – 5.113 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hằng tháng 1-2025 là 5.113 USD/tấn (tăng 102 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 5.008 USD/tấn (tăng 6 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 4.935 USD/tấn (tăng 1 USD/tấn). Riêng, kỳ hạn giao hằng tháng 7-2025 lại giảm còn 4.841 USD/tấn (giảm 8 USD/tấn). Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng đồng loạt tăng nhẹ, mức tăng 2,25 – 2,55 cent/lb, dao động 305,10 – 327,25 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 3-2025 là 327,25 cent/lb (tăng 2,25 cent/lb); kỳ giao tháng 5-2025 là 321,85 cent/lb (tăng 2,55 cent/lb); kỳ giao tháng 7-2025 là 314,10 cent/lb (tăng 2,45 cent/lb) và kỳ giao tháng 9-2025 là 305,10 cent/lb (tăng 2,35 cent/lb). Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Arabica Brazil được ghi nhận như sau: Kỳ hạn giao tháng 12-2024 không giao dịch; kỳ giao tháng 3-2025 là 407,10 USD/bao 60kg (giảm 0,60 USD/bao); kỳ giao tháng 5-2025 là 401,45 USD/bao (tăng 3,35 USD/bao) và kỳ giao tháng 7-2025 là 391,10 USD/bao (tăng 3,25 USD/bao). * Giá hồ tiêu trong nước sau nhiều phiên giảm đã duy trì ổn định và đang neo ở mức khá cao. Hiện giá hồ tiêu thu mua là 144.600 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu ở Gia Lai và tỉnh Bình Phước được thu mua với mức giá 144.000 đồng/kg; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 145.000 đồng; tương tự giá hồ tiêu ở Đắk Lắk cũng được thu mua 145.000 đồng/kg và giá hồ tiêu ở tỉnh Đắk Nông là 145.000 đồng. Ảnh minh họa / Vietnam+ Cập nhật giá hồ tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC): Thị trường hồ tiêu sôi động trở lại, giá hồ tiêu ở Indonesia bất ngờ tăng mạnh, mức tăng 39 - 101 USD/tấn so với phiên giao dịch trước đó; giá hồ tiêu ở Malaysia và Brazil tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia đang ở mức 6.840 USD/tấn (tăng 101 USD/tấn); giá hồ tiêu trắng Muntok đạt mức 8.950 USD/tấn (tăng 39 USD/tấn). Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil tiếp tục giữ ổn định, hiện đang ở mức 6.275 USD/tấn; giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.400 USD/tấn, giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 10.600 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen Việt Nam xuất khẩu ổn định và duy trì mức cao, hiện đạt mức giá 6.400 USD/tấn với loại 500g/l và loại 550g/l đạt mức giá 6.700 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng đang ở mức cao với mức 9.600 USD/tấn. *Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 sáng 25-12 giảm nhẹ 100 đồng, dao động 7.400 - 7.500 đồng/kg. Trong khi đó, các giống lúa chất lượng cao như Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 duy trì mức giá cao 9.100 - 9.200 đồng/kg. Một số loại khác như OM 18 và OM 5154 lần lượt được giao dịch trong khoảng 8.800 - 9.000 đồng/kg và 8.400 - 8.500 đồng/kg. Thị trường nếp không có nhiều thay đổi. Nếp IR 4625 (tươi) và nếp ba tháng tươi được thu mua lần lượt ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg và 8.100 đồng/kg. Gạo trắng thường tại chợ An Giang tiếp tục ổn định với giá 17.000 - 18.000 đồng/kg, trong khi các loại gạo thơm giao dịch trong khoảng 18.000 - 22.000 đồng/kg. Về phụ phẩm, giá cám khô giữ ổn định 5.600 - 5.750 đồng/kg, tấm thơm dao động quanh mức 8.100 - 8.200 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam sáng nay vẫn duy trì ở mức 485 USD/tấn, thấp hơn so với Thái Lan (501 USD/tấn) nhưng cao hơn Pakistan (452 USD/tấn) và Ấn Độ (449 USD/tấn). THẾ TRUYỀN