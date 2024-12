Bản tin nông sản hôm nay (20-12): Giá hồ tiêu, cà phê, lúa gạo đồng loạt giảm

Bản tin nông sản hôm nay (20-12): Giá hồ tiêu trong nước sau phiên đồng loạt tăng đã quay đầu giảm; Giá cà phê tại các vùng trọng điểm của Tây Nguyên được ghi nhận đồng loạt giảm giá; giá lúa gạo cũng trong đà giảm. * Giá hồ tiêu hôm nay (20-12): Giá hồ tiêu trong nước sau phiên đồng loạt tăng đã quay đầu giảm nhẹ và ổn định ở mức cao tại một số địa phương. Hiện giá mua trung bình tại các địa phương là 146.500 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu thu mua ở tỉnh Gia Lai ổn định ở mức cao với 146.000 đồng/kg; tương tự, giá hồ tiêu ở Đắk Lắk được thu mua ở mức 147.000 đồng/kg, giá hồ tiêu ở Đắk Nông được thu mua giá cao nhất là 147.200 đồng/kg. Trái lại, sau phiên tăng, giá hồ tiêu ở Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu quay đầu giảm, hiện giá thu mua hồ tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu là 146.500 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg, giá hồ tiêu ở Bình Phước ở mức 146.000 đồng, giảm 1.000 đồng/kg. Bản tin nông sản hôm nay (20-12): Giá cà phê, giá hồ tiêu, giá lúa gạo đồng loạt giảm. Ảnh minh họa: vov.vn

Giá hồ tiêu thế giới ngày 20-12 như sau: Thị trường hồ tiêu tại Indonesia, Brazil tiếp tục giảm sâu. Cụ thể, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia đang ở mức 6.736 USD/tấn (giảm 74 USD/tấn); giá hồ tiêu trắng Muntok đạt mức 8.907 USD/tấn (giảm 98 USD/tấn). Tương tự, giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 75 USD/tấn so với phiên giao dịch trước và đang ở mức 6.275 USD/tấn. Giá hồ tiêu ở Malaysia tiếp tục ổn định so với phiên giao dịch trước; giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.200 USD/tấn, giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 10.400 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen Việt Nam xuất khẩu ổn định và duy trì mức cao, hiện đạt mức giá 6.400 USD/tấn với loại 500 g/l và loại 550 g/l đạt mức giá 6.700 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng đang ở mức cao với mức 9.600 USD/tấn. * Giá cà phê hôm nay (20-12): Giá cà phê tại các vùng trọng điểm của Tây Nguyên (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông) được ghi nhận đồng loạt giảm giá giống nhau 200 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk là 123.800 đồng/kg; giá cà phê tại Lâm Đồng là 122.500 đồng/kg; giá cà phê tại Gia Lai là 123.600 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông là 124.000 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đã chứng kiến phiên giảm rất sâu phiên thứ 3 liên tiếp trong tuần, từ 90-101 USD/tấn, dao động 4.904 - 5.061 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 5.061 USD/tấn (giảm 90 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 5.046 USD/tấn (giảm 93 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 4.991 USD/tấn (giảm 94 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 7-2025 là 4.904 USD/tấn (giảm 101 USD/tấn). Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York, lại đồng loạt giảm khá mạnh so với phiên giao dịch ngày hôm qua, mức giảm từ 8,9 - 9,7 cent/lb, dao động 301,75 - 323,75 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 323,75 cent/lb (giảm 8,9 cent/lb); kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 318,3 cent/lb (giảm 9,1 cent/lb); kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 311 cent/lb (giảm 9,7 cent/lb) và kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 301,75 cent/lb (giảm 9,65 cent/lb). * Giá lúa gạo hôm nay (20-12): Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá thu mua lúa IR 50404 hôm nay đã giảm 200 đồng/kg, xuống còn 7.400 - 7.600 đồng/kg, trong khi giá lúa OM 5154 giảm 100 đồng/kg, đứng ở mức 8.400 – 8.500 đồng/kg. Các chủng loại khác nhìn chung vẫn ổn định, với Nàng Hoa 9 và Đài Thơm 8 trong khoảng 8.800 - 9.200 đồng/kg, OM 18 tươi ở mốc 8.800 - 9.000 đồng/kg. Nếp IR 4625 (tươi) được thu mua trong khoảng 8.100 - 8.200 đồng/kg; nếp 3 tháng tươi đạt 8.100 đồng/kg. Giá gạo trắng thường tại chợ An Giang tiếp tục đi ngang trong khoảng 17.000 - 18.000 đồng/kg; các loại gạo thơm có giá từ 18.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo nguyên liệu IR 504 giảm mạnh 400 đồng/kg, xuống chỉ còn 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 cũng giảm 400 đồng/kg, về mốc dao động 11.900 - 12.100 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá cám khô tại các địa phương giảm 200 đồng/kg, xuống còn 5.550 - 5.600 đồng/kg; tấm thơm cũng giảm 200 đồng/kg, về còn 8.400 - 8.600 đồng/kg. VIỆT CHUNG