Bản tin nông sản hôm nay (19-10): Giá cà phê, hồ tiêu trong nước giảm nhẹ

Bản tin nông sản hôm nay (19-10) ghi nhận giá hồ tiêu, giá cà phê trong nước giảm nhẹ; lúa gạo ghi nhận mức giá ổn định tại Đồng bằng sông Cửu Long. * Giá cà phê trong nước được cập nhật mới lúc 4 giờ 30 ngày 19-10 giảm 2.000 đồng/kg, mức giá trung bình hiện nay ở quanh mốc 111.300 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 111.400 đồng/kg. Chi tiết, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 110.800 – 111.400 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay (19-10) tại tỉnh Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua; huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 111.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 111.100 đồng/kg. Giá cà phê ở Đắk Lắk được khảo sát từ các vùng: Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, Cư M’gar, Ea H’leo, Krông Năng, Krông Pắk, Krông Búk và Krông Ana. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 110.800 – 111.400 đồng/kg. Giá cà phê Đắk Nông hôm nay (19-10) thu mua ở mức 111.400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 111.300 đồng/kg ở Đắk R’lấp. Giá cà phê mới nhất ở Đắk Nông được khảo sát từ các vùng: Đắk Mil, Đắk Song, Krông Nô. Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, cà phê được thu mua với giá 110.800 đồng/kg. Giá cà phê mới nhất ở Lâm Đồng được khảo sát hôm nay từ các vùng, thành phố: Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, Đà Lạt và Đức Trọng. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 111.300 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 111.200 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay (19-10) tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 111.300 đồng/kg. * Giá hồ tiêu hôm nay (19-10) tại thị trường trong nước giảm nhẹ ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch 143.500 – 144.500 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai ở mức 144.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (143.500 đồng/kg); Đắk Lắk (144.500 đồng/kg); Đắk Nông (144.500 đồng/kg); Bà Rịa - Vũng Tàu (144.000 đồng/kg) và Bình Phước (144.000 đồng/kg). Như vậy, giá hồ tiêu trong nước hôm nay giảm nhẹ 500 đồng/kg ở Đắk Lắk, Đắk Nông trong khi ổn định ở các tỉnh vùng trồng khác. Từ đầu tuần, giá hồ tiêu nội địa tăng giảm nhịp nhàng ở biên độ nhẹ. Giao dịch kém sôi động trong bối cảnh nguồn cung thấp và dòng tiền chuyển dịch mạnh sang cà phê. * Thị trường lúa gạo trong nước hôm nay (19-10) ghi nhận mức giá ổn định tại Đồng bằng sông Cửu Long. Giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu dao động 10.400 - 10.600 đồng/kg, xuất khẩu gạo tăng mạnh. Thị trường lúa gạo trong nước hôm nay (19-10) ghi nhận mức giá ổn định tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tại An Giang, giá lúa Đài thơm 8 và lúa Nhật tiếp tục được niêm yết ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg, lúa OM 18 dao động từ 7.500 - 7.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá nếp IR 4625 (khô) và nếp Long An 3 tháng (khô) giữ nguyên ở mức 9.600 - 10.000 đồng/kg. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý III năm 2024 đạt 2,4 triệu tấn, trị giá 1,46 tỷ USD, tăng 10,3% về lượng và 14% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu gần 7 triệu tấn gạo, thu về 4,35 tỷ USD, đạt gần mức kỷ lục xuất khẩu của năm 2023. THẾ TRUYỀN