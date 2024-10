Bản tin nông sản hôm nay (17-10): Giá hồ tiêu tiếp tục tăng

Bản tin nông sản hôm nay (17-10) ghi nhận giá hồ tiêu tiếp tục tăng; giá cà phê trong nước giảm; giá lúa gạo ổn định. * Giá hồ tiêu hôm nay (17-10): Trong khoảng 143.500 - 145.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu đầu giờ sáng nay tăng 500 - 1.000 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 145.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu được thu mua với mức 145.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá hồ tiêu ở mức 143.500 đồng/kg. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 144.000 đồng/kg. Như vậy, giá hồ tiêu đầu giờ sáng nay tăng 500 - 1.000 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên so với cùng thời điểm hôm qua. Giá hồ tiêu hôm nay (17-10): Tiếp tục tăng. Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 6.764 USD/tấn, tăng 0,12%; giá hồ tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.400 USD/tấn, giảm 150 USD/tấn; giá hồ tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA mức 8.700 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng Muntok 9.260 USD/tấn, tăng 0,12%; giá hồ tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.200 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.800 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 9.500 USD/tấn, giảm 350 USD/tấn (3,68%). IPC tiếp tục tăng nhẹ giá hồ tiêu Indonesia trong khi giảm ở Brazil và hồ tiêu trắng Việt Nam xuất khẩu. * Giá cà phê hôm nay (17-10): Trong khoảng 112.700 - 113.300 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 112.700 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê ở huyện Cư M'gar mức 113.100 đồng/kg; tại huyện Ea H'leo và Buôn Hồ được thu mua cùng mức 113.000 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay (17-10): Trong khoảng 112.700 - 113.300 đồng/kg. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê thu mua ở mức 113.300 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 113.200 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 113.200 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và Ia Grai cùng giá 113.100 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum, cà phê được thu mua với mức 113.100 đồng/kg. Như vậy, thị trường cà phê trong nước giảm so với đầu giờ sáng hôm qua. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11-2024 giảm 50 USD/tấn, ở mức 4.859 USD/tấn, giao tháng 1-2025 giảm 26 USD/tấn, ở mức 4.752 USD/tấn. * Giá lúa gạo hôm nay (17-10): Tại An Giang, giá lúa hôm nay tiếp tục ổn định, với các loại lúa như Đài thơm 8, OM 18, và lúa Nhật được thu mua ở mức cao nhất là 7.800 - 8.000 đồng/kg. Lúa OM 5451 và OM 380 giữ mức giá từ 7.200 - 7.300 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước. Giá nếp Long An 3 tháng (khô) tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động từ 9.800 - 10.000 đồng/kg, trong khi nếp IR 4625 (khô) được thu mua ở mức 9.600 - 9.800 đồng/kg. Giá lúa gạo hôm nay (17-10) ổn định. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn Tại chợ An Giang, giá gạo hôm nay vẫn giữ mức ổn định. Gạo thường được giao dịch trong khoảng 15.000 - 17.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm dao động từ 17.000 - 23.000 đồng/kg. Các loại gạo cao cấp như gạo Nàng Nhen và gạo Nhật lần lượt được bán với giá 28.000 đồng/kg và 22.000 đồng/kg. Ở các khu vực khác tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu ghi nhận mức giảm nhẹ 100 đồng/kg, dao động từ 10.500 - 10.700 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 ổn định ở mức 12.600 - 12.700 đồng/kg. Về mặt hàng phụ phẩm, giá cám khô giảm nhẹ 50 đồng/kg, hiện ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; tấm thơm giữ mức giá 9.500 - 9.600 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức 537 USD/tấn, cao hơn so với các đối thủ trong khu vực. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 498 USD/tấn, Pakistan đạt 481 USD/tấn, và Ấn Độ ở mức 488 USD/tấn.