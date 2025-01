Bản tin nông sản hôm nay (17-1) ghi nhận giá lúa gạo tăng nhẹ, giá hồ tiêu và cà phê ở thị trường trong nước bình ổn. * Giá cà phê hôm nay (17-1) trong khoảng 115.000 - 115.500 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng), giá cà phê được thu mua ở mức 115.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 115.500 đồng/kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê thu mua ở mức 115.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 115.400 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê ở mức 115.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 115.300 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 115.300 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước quay đầu giảm so với ngày hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3-2025 giảm 23 USD/tấn, ở mức 4.889 USD/tấn, giao tháng 5-2025 giảm 10 USD/tấn, ở mức 4.846 USD/tấn. Bản tin nông sản hôm nay (17-1): Lúa gạo tăng nhẹ, hồ tiêu và cà phê bình ổn. Ảnh minh họa: vov.vn

* Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay, tại thị trường trong nước, tăng nhẹ 100 đồng/kg với mặt hàng gạo. Giá lúa gạo hôm nay 17-1 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhích nhẹ 100 đồng/kg với gạo nguyên liệu, gạo các loại tương đối ổn định, lúa vững giá so với hôm qua. Trong đó, với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu OM 380 tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức 7.500 - 7.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 cũng tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức 7.700 - 7.950 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg. Giá phụ phẩm các loại dao động khoảng từ 5.700 - 7.200 đồng/kg. Hiện, giá tấm thơm dao động ở mức 6.900 - 7.200 đồng/kg; giá cám khô dao động ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg. Ghi nhận tại các địa phương hôm nay, lượng về vừa phải, chất lượng khá, giao dịch mới chậm. Tại Lấp Vò - Vàm Cống (Đồng Tháp), lượng ít, kho vẫn mua chậm, giá các loại nhích nhẹ. Tại Sa Đéc (Đồng Tháp), gạo nguyên liệu các loại, giá nhích nhẹ 100 đồng/kg so với hôm qua. Chợ Sa Đéc (Đồng Tháp), về lượng ít, kho mua vào lai rai, giá gạo các loại nhích so với hôm qua do lượng còn ít. Tại An Cư (Cái Bè, Tiền Giang), gạo có lai rai, giá tăng. * Giá hồ tiêu hôm nay trong khoảng 145.000 - 146.000 đồng/kg. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong năm 2024 phần nào tác động đến việc sản xuất hồ tiêu của người nông dân. Tuy nhiên, một số khu vực các tỉnh lại ghi nhận diễn biến tình hình thời tiết thuận lợi. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 145.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu được thu mua với mức 146.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu ở mức 145.000 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá hồ tiêu ở mức 145.000 đồng/kg. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá hồ tiêu hôm nay ở mức 146.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu được thu mua với mức 145.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu đầu giờ sáng nay tăng nhẹ tại Đắk Lắk, giữ nguyên ở các tỉnh còn lại so với cùng thời điểm sáng hôm qua. VIỆT CHUNG