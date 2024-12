Bản tin nông sản hôm nay (16-12): Giá hồ tiêu và lúa giảm nhẹ

Hôm nay, thị trường trong nước ghi nhận giá hồ tiêu và lúa giảm nhẹ, còn cà phê vẫn giữ mức bình ổn. *Giá cà phêhôm nay 16-12 trong khoảng 123.500 - 125.200 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 123.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 125.000 đồng/kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 125.200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 125.100 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 125.900 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và Ia Grai cùng giá 124.900 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 124.900 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với ngày hôm qua. Ảnh minh họa: Báo Kinh tế & Đô thị. *Giá hồ tiêu hôm nay 16-12, tại thị trường trong nước giảm mạnh từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg so với tuần vừa qua. Giá tiêu trung bình ở mức 145.800 VNĐ/kg. Tại khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước, đạt 146.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước, hiện ở mức 145.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay tại Đắk Nông giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước ở mức 146.200 đồng/kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu bằng so với tuần trước, hiện ở mức 146.000 đồng/kg. Đồng Nai không đổi so với tuần trước ở mức 146.000/kg. Ngoài ra, giá hồ tiêu hôm nay tại Bình Phước ổn định so với tuần trước, hiện ở mức 146.000 đồng/kg. * Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay tiếp tục giảm nhẹ từ 100-200 đồng/kg so với tuần trước. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, giá lúa IR 50404 đang được thu mua ở mức 7.600-7.800 đồng/kg, giảm nhẹ so với tuần trước. Về mặt hàng gạo, giá gạo thường đang dao động từ 17.000-18.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm có giá cao hơn, từ 20.000-22.000 đồng/kg. Gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu duy trì ở mức 9.900-10.050 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 ổn định trong khoảng 12.100-12.300 đồng/kg. Phụ phẩm nông nghiệp, bao gồm cám khô và tấm thơm, cũng có biến động nhỏ: Tấm thơm: 9.000-9.100 đồng/kg. Cám khô: 5.750-5.850 đồng/kg. Hiện tại, nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đang khẩn trương hoàn tất việc xuống giống lúa trong tháng 12 để chủ động ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn. Tiền Giang đặt mục tiêu sản xuất 285.000 tấn lúa từ 41.000 ha, khuyến khích sử dụng giống lúa chất lượng cao và liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra ổn định. VIỆT CHUNG