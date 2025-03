Bản tin nông sản hôm nay (14-3): Giá hồ tiêu tiếp tục tăng cao

Tháng 2-2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 169,8 nghìn tấn, trị giá 964,3 triệu USD, tăng mạnh 26,7% về lượng và 32,2% về trị giá so với tháng 1-2025. So với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu tăng 6,9%, trong khi giá trị tăng đột biến 82,6%.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 133.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

*Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 131.000 - 133.000 đồng/kg.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam dự báo, giá hồ tiêu toàn cầu năm 2025 tiếp tục duy trì ở mức cao do nguồn cung sụt giảm, trong khi nhu cầu tại các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu vẫn ổn định. Nhu cầu sử dụng hồ tiêu trong ngành thực phẩm và chế biến gia vị vẫn là động lực chính cho thị trường.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê đạt 309,5 nghìn tấn, trị giá 1,72 tỷ USD. Mặc dù giảm 22% về lượng, nhưng tăng 37,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024, nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam là Đức, Hà Lan, Bỉ, Hàn Quốc đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Năm 2024 đánh dấu một năm thành công đối với ngành cà phê Việt Nam khi giá trị xuất khẩu vượt 5,4 tỷ USD, nhờ giá cà phê tăng mạnh. Tổng lượng xuất khẩu đạt 1,32 triệu tấn, mang về 5,48 tỷ USD, tuy giảm 18,8% về lượng, nhưng tăng 29,1% về giá trị so với năm 2023.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ trở lại so với phiên giao dịch hôm qua, mức tăng từ 20 - 24 USD/tấn, dao động 5.254 - 5.585 USD/tấn. Cụ thể, giá giao hàng tháng 5-2025 là 5.528 USD/tấn; giá giao hàng tháng 7-2025 là 5.506 USD/tấn; giá giao hàng tháng 9-2025 là 5.542 USD/tấn và giá giao tháng 11-2025 là 5.343 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng sớm ngày 14-3 có sự giằng co tăng - giảm qua các kỳ hạn giao hàng so với phiên giao dịch trước đó, dao động 350.80 - 391.70 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 385.70 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 378.65 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 371.20 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 359.90 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil tiếp tục có sự tăng - giảm đan xen giữa các kỳ hạn giao hàng, dao động 452.00 - 476.55 USD/tấn, được ghi nhận như sau: Kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 476.55 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 480.60 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 476.40 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 462.50 USD/tấn.

