Bản tin nông sản hôm nay (12-4): Giá hồ tiêu và cà phê tiếp đà tăng

*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh trở lại, mức tăng từ 4.000 đến 5.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá hồ tiêu thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 153.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai bất ngờ tăng mạnh so với hôm qua, mức tăng 5.000 đồng/kg, hiện giá thu mua hồ tiêu tại địa phương này ở mức 153.000 đồng/kg; giá hồ tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 4.000 đồng/kg, hiện hồ tiêu được thu mua ở mức 153.000 đồng/kg; giá hồ tiêu tại Bình Phước tăng 4.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện giá hồ tiêu được thu mua cùng ở mức 153.000 đồng/kg; giá hồ tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông duy trì mức tăng cao, với 5.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua hồ tiêu ở hai địa phương này cùng mức 155.000 đồng/kg.

*Giá lúa gạo hôm nay tăng giảm trái chiều với một số loại lúa và gạo. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.900 - 7.000 đồng/kg; giá lúa OM 18 (tươi) giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.700 - 6.900 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 6.200 - 6.400 đồng/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa OM 380 (tươi) ở mốc 6.000 đồng/kg; giá lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.550 - 6.750 đồng/kg.