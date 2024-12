Bản tin nông sản hôm nay ghi nhận sự ổn định của giá hồ tiêu, trong khi đó, giá cà phê dao động trong khoảng 124.200 - 124.700 đồng/kg. * Giá hồ tiêu hôm nay ổn định ở mức cao và giảm nhẹ không đồng đều giữa các địa phương; giá mua trung bình ở mức 146.000 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu thu mua ở tỉnh Gia Lai ở mức 145.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg) so với ngày hôm trước. Tương tự, giá hồ tiêu ngày 11-12 tại tỉnh Bình Phước ở mức 145.000 đồng/kg; giá hồ tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 146.000 đồng/kg; giá hồ tiêu tại Đắk Lắk ở mức 147.000 đồng/kg; riêng giá hồ tiêu ở Đắk Nông cao nhất, ở mức 147.200 đồng/kg. Bản tin nông sản hôm nay (11-12): Giá hồ tiêu ổn định. Ảnh: TTXVN

* Giá cà phê hôm nay trong khoảng 124.200 - 124.700 đồng/kg. Cà phê trên sàn London tiếp tục giữ được đà tăng đã kích thích Arabica phục hồi. Robusta có một phiên giao dịch biến động, khi tăng mạnh ngay thời điểm đầu giao dịch và giảm dần, tuy nhiên vẫn đóng cửa ở mức dương. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 124.200 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 124.700 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 124.600 đồng/kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 124.700 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 124.600 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 124.500 đồng/kg (Chư Prông). Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum cũng được thu mua với mức 124.500 đồng/kg. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1-2025 tăng 22 USD/tấn, ở mức 5.268 USD/tấn, giao tháng 3-2025 tăng 32 USD/tấn, ở mức 5.232 USD/tấn. * Giá lúa gạo hôm nay 11-12 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ với gạo, tăng cao với lúa tươi. Trong đó, với mặt hàng lúa (tươi), giá tiếp tục biến động mạnh, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang, hiện giá lúa OM 18 (tươi) tăng 200 đồng/kg dao động ở mốc 9.200 - 9.400 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) tăng 300 đồng/kg dao động ở mốc 9.200 - 9.400 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động ở mốc 8.600 - 8.800 đồng/kg; lúa OM 380 dao động ở mức 7.200 đồng/kg; Nàng Hoa 9 dao động ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg; lúa Nhật ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg. Tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn ít, giao dịch chậm, giá giữ mức cao. Tại Bạc Liêu, nông dân chào bán nhiều lúa thơm, giá lúa tương đối bình ổn, nhu cầu hỏi mua ít. Tại An Giang, giao dịch mua bán chậm, nguồn ít, giá neo cao. Tại Sóc Trăng, nguồn lúa về không tập trung, rải rác tại một số huyện, giao dịch mua bán chậm, giá chững. Tại Long An, giá ít biến động, sức mua mới yếu. Tại Đồng Tháp, lúa Đông Xuân sớm giao dịch ít, giá lúa nông dân chào cao. Với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu IR 504 giảm 50 đồng/kg, dao động ở mức 10.150 - 10.300 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở mức 12.300 - 12.400 đồng/kg. Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động trong khoảng 5.900 - 9.100 đồng/kg. Hiện, giá tấm thơm dao động ở mốc 9.000 - 9.100 đồng/kg; giá cám khô giảm 50 đồng/kg dao động ở mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg. VIỆT CHUNG