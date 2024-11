Bản tin nông sản hôm nay ghi nhận giá hồ tiêu giảm mạnh, giá lúa gạo ổn định. * Giá hồ tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giảm mạnh 2.000-2.500 đồng/kg ở các địa phương trọng điểm, giao dịch trong khoảng 141.000-142.500 đồng/kg. Theo đó, giá hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 142.000 đồng/kg, giảm mạnh 2.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 141.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 142.500 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Bản tin nông sản hôm nay (1-11): Giá hồ tiêu giảm mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay có biến động so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay ở mức 141.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 142.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. * Giá cà phê trong nước hôm nay tăng 600 đồng/kg nằm trong khoảng 108.800-109.200 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 109.100 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk 109.200 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 109.100 đồng, tăng 600 đồng/kg so với ngày hôm qua, ở Pleiku có giá 109.000 đồng/kg; tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 109.100 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 109.200 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 108.800 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với ngày hôm qua. * Khảo sát tại An Giang cho thấy, giá lúa hôm nay không có điều chỉnh mới. Cụ thể, lúa Đài thơm 8 và lúa Nhật tiếp tục giữ mức cao nhất với 7.800 - 8.000 đồng/kg, tiếp đó là OM 18 và OM 5451 duy trì trong khoảng 7.200 - 7.500 đồng/kg. Cùng thời điểm, giá nếp cũng không thay đổi. Nếp IR 4625 (tươi) vẫn ở mức 9.600 - 9.800 đồng/kg, trong khi nếp Long An 3 tháng (khô) dao động 9.800 - 10.000 đồng/kg. Tại chợ An Giang, giá gạo cũng giữ ổn định, với gạo thường bán giá 15.000 - 17.500 đồng/kg và các loại gạo thơm có giá 17.000 - 23.000 đồng/kg. Tại các khu vực khác của Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo nguyên liệu IR 504 tiếp tục dao động trong khoảng 10.550 - 10.700 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 hiện đạt 12.550 - 12.650 đồng/kg. Giá phụ phẩm như cám khô ổn định 6.200 - 6.400 đồng/kg; tấm thơm có giá 9.500 - 9.600 đồng/kg. VIỆT CHUNG