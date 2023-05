Bán tải Mỹ vẫn áp đảo nhóm xe Nhật tại Việt Nam

Con số này vừa đủ giúp Toyota Hilux vượt qua Isuzu D-Max nhưng không thể giúp mẫu bán tải này thoát khỏi nhóm 10 xe bán chậm nhất thị trường. Lý do lớn nhất bởi các đại lý Toyota chỉ nhập một lượng ôtô "nhỏ giọt" trong đợt mở bán đầu tiên, khiến khách hàng có phần khó khăn nếu muốn mua và nhận xe sớm trong tháng.

Sau khi tăng trưởng doanh số mạnh mẽ vào tháng cuối của quý I, Mitsubishi Triton bất ngờ lao dốc khi số lượng xe bán được trong tháng 4 chỉ đạt 98 chiếc, giảm hơn 72% so với tháng trước đó.

Doanh số Mitsubishi Triton bất ngờ lao dốc Doanh số Mitsubishi Triton giai đoạn tháng 1- tháng 4 Nhãn tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4

xe 83 146 355 98

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Mitsubishi Việt Nam đã trao đến tay khách hàng 682 chiếc Triton, tiếp tục trở thành mẫu xe bán chạy thứ nhì phân khúc. Mẫu bán tải này hiện được phân phối tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 4 phiên bản, giá bán dao động 690-905 triệu đồng.

Isuzu D-Max và Mazda BT-50 cùng nhau tuột dốc

Kết thúc tháng đầu tiên của quý II, Isuzu D-Max bán được 19 xe, giảm đến gần 84% so với tháng trước đó. So với cùng kỳ (25 xe), số lượng bán ra của mẫu bán tải này cũng thấp hơn khoảng 24%. Mức giảm này khiến Isuzu D-Max tiếp tục bị lép vế so với Mazda BT-50 hay thậm chí là Toyota Hilux chỉ vừa quay lại thị trường.