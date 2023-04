Bán tải Ford Ranger tăng giá từ tháng 5

Phiên bản Giá cũ (triệu đồng) Giá mới (triệu đồng) Mức tăng (triệu đồng) XL MT 4x4 659 669 10 XLS AT 4x2 688 707 19 XLS AT 4x4 756 776 20 Wildtrak AT 4x4 965 979 14 Sport AT 4x4 (mới)

864



XLS AT 4x4, XLS AT 4x2 là 2 phiên bản có mức tăng mạnh nhất trong đợt điều chỉnh này của Ford. Sau điều chỉnh, giá niêm yết của 2 mẫu xe này lần lượt là 776 và 707 triệu đồng. Đợt điều chỉnh này cũng công bố mức giá niêm yết của mẫu xe mới Ford Ranger Sport AT 4x4.