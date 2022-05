'Bận nhiều việc', cựu Thứ trưởng Y tế để doanh nghiệp đút túi hơn 3,8 triệu USD

Tuy nhiên, bị can Lương Văn Hóa đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các báo cáo, tài liệu kinh doanh để che giấu và để ngoài sổ sách số tiền hơn 3,8 triệu USD. Bên cạnh đó, các bị can còn hợp thức hóa hồ sơ để báo cáo sai sự thật đến Bộ Y tế với mục đích giữ lại hơn 3,8 triệu USD.

Trong vụ việc này, ông Cao Minh Quang được Bộ Y tế giao làm trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan thuốc Tamiflu, nguyên liệu và thuốc Oseltamivir.

Quá trình kiểm tra, ông Cao Minh Quang biết doanh nghiệp trên còn nợ nhà cung cấp số tiền hơn 3,8 triệu USD, nhưng không chỉ đạo tiếp tục làm rõ. Mặc dù sau đó Bộ Tài chính có công văn đề nghị tiếp tục kiểm tra, làm rõ, nhưng bị can Quang vẫn không thực hiện.

Tại cơ quan điều tra, bị can Cao Minh Quang cho rằng, việc kiểm tra tài chính là của thứ trưởng phụ trách tài chính, không thuộc nhiệm vụ bị can được giao. Lý do không giao kiểm tra, làm rõ, bị can Quang nói là bận nhiều việc.

Mặc dù vậy, trong vụ án này, bị can Cao Minh Quang thừa nhận những thiếu sót khi không thực hiện kiến nghị của Bộ Y tế nên không biết Công ty cổ phần Dược Cửu Long đã được giảm giá mua nguyên liệu số tiền hơn 3,8 triệu USD và xin tự nguyện khắc phục hậu quả.

Quá trình điều tra, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang thừa nhận hành vi, thành khẩn khai báo.

Minh Tuệ