Ban nhạc 911 sắp biểu diễn tại Việt Nam

Đại sứ quán Anh cho biết, buổi biểu diễn miễn phí của 911 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội, sẽ diễn ra vào ngày 9/9, tại đường Lê Lợi của TP Hồ Chí Minh vào ngày 16/9.

Với hàng loạt các bản hit như I Do, The day we find love, All I Want is you... ban nhạc nam nổi tiếng của Anh hứa hẹn sẽ "đốt cháy" sân khấu của lễ hội.