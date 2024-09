Bán lẻ Công nghệ, Điện máy, gia dụng tăng dịch vụ hỗ trợ người dùng ổn định cuộc sống sau mưa lũ

Cơn bão số 3 (Yagi) đi qua đã để lại nhiều ảnh hưởng nặng nề cho người dân các tỉnh phía bắc. Sự chung tay của chuỗi bán lẻ, ngành hàng điện máy, gia dụng được xem là cần thiết vào lúc này để cùng người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Thế Giới Di Động, đến thời điểm này, hệ thống đã và đang thần tốc bắt tay vào công cuộc tái thiết và khắc phục hậu quả sau bão lũ để mở cửa bán hàng trở lại.



"Hiện số lượng cửa hàng Thế Giới Di Động/Điện máy Xanh bị ảnh hưởng do bão lũ miền Bắc đã giảm đáng kể từ 150 cửa hàng còn 30 cửa hàng vẫn còn bị đóng cửa và hạn chế bán hàng. Các chương trình “trợ giá giảm sâu, mang hàng về xài trước trả chậm sau” được chúng tôi triển khai với mong muốn được đồng hành và hỗ trợ bà con ngay khi bão lũ rút đi", ông Hiểu Em cho biết.



Cùng với hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), Thế Giới Di Động ngay lập tức cũng đã trích 5 tỷ đồng đồng hành nhân viên vượt khó sau mưa lũ, cũng như 10.000 nồi cơm điện tặng bà con ở những nơi ảnh hưởng để cùng nhau ổn định cuộc sống. Nhân viên cửa hàng điện máy dọn dẹp mở cửa trở lại sau lũ. Ảnh: FB Doan Van Hieu Em Cùng với chuỗi bản lẻ, đến thời điểm hiện tại, nhiều ngành hàng điện máy, gia dụng, sản phẩm cá nhân cũng đã có nhiều chương trình hỗ trợ người dùng cho những sản phẩm bị hư hỏng do mưa lũ gây ra.



Đại diện truyền thông MSI cho biết, trong đợt 1 (kéo dài đến 20/9), hãng đã triển khai chương trình vệ sinh và kiểm tra miễn phí laptop MSI bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Dự kiến trong chương trình sắp tới, MSI sẽ được mở rộng ra nhiều tỉnh thành hơn để cùng khách hàng yên tâm hơn khi tin tưởng đồng hành cùng hãng.



Với Samsung, 25 tỉnh/thành tại Miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi) khi đăng ký hỗ trợ trong giai đoạn từ nay đến hết 30/9 sẽ được miễn phí tiền công sửa chữa, miễn phí chi phí đi lại và vận chuyển (nếu có), giảm 50% giá thay linh kiện (nếu có).



Bên cạnh đó, khách hàng được mua sản phẩm mới với giá ưu đãi trong trường hợp không thể sửa chữa được vì nhiều nguyên nhân như hư hỏng nặng, linh kiện không có sẵn, khách hàng chọn giải pháp mua mới. Chuỗi cung ứng điện máy lên kế hoạch hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Ảnh minh họa: FB Doan Van Hieu Em. Sony Electronics cũng cho biết sẽ hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bằng cách miễn phí tiền công kiểm tra và vệ sinh sản phẩm, phí dịch vụ tại nhà (nếu có). Bên cạnh đó, hãng cũng giảm 30% linh kiện thuộc màn hình và giảm 50% cho các linh kiện khác.



Trong trường hợp không thể sửa chữa, khách hàng được trợ giá đặc biệt khi mua sản phẩm mới cho chương trình từ nay đến hết 10/10/2024 áp dụng cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi).



Cùng thời điểm, các sản phẩm bao gồm Tivi, Màn hình máy tính, Tủ lạnh, Máy lạnh, Máy giặt, Máy sấy, Máy lọc không khí, Tủ chăm sóc quần áo thông minh từ thương hiệu LG sẽ được hãng hỗ trợ với nhiều ưu đãi cho người dùng tùy thuộc vào điều kiện tại từng địa phương (tình trạng giao thông, điện, nước, Internet…).



Cụ thể, với sản phẩm đang hoạt động bình thường, LG sẽ miễn phí kiểm tra tình trạng sản phẩm để phát hiện nguy cơ hư hỏng và đưa ra phương án khắc phục kịp thời; Miễn phí vệ sinh cơ bản để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm được lâu bền hơn.



Với các sản phẩm xuất hiện lỗi, hãng sẽ miễn phí kiểm tra, đi lại, vận chuyển (nếu có) và nhân công sửa chữa. Khách hàng được ưu đãi 30% đến 50% phí phụ tùng thay thế nếu có và được mua với giá ưu đãi nếu sản phẩm bị hư hỏng nặng hoặc phụ tùng không có sẵn.



Cùng với ngành hàng, hệ thống FPT Long Châu cũng vừa trao tặng 2 tấn thuốc thông dụng để phòng, chống các bệnh dễ mắc phải sau lũ cho bà con Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Trước đó, chuỗi hệ thống thuộc FPT Retail cũng đã triển khai chương trình "Cùng Tuổi Trẻ hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 - 2024" do báo Tuổi Trẻ phối hợp với FPT Long Châu thực hiện. Riêng FPT Shop cũng đã hỗ trợ pin sạc dự phòng gửi đến bà con vùng lũ thông qua Báo Sài Gòn Giải Phóng để phần nào san sẻ khó khăn với người dân dịp này.



Hơn bao giờ hết, những hỗ trợ cần thiết và kịp thời luôn quan trọng trong giai đoạn khó khăn, từng bước củng cố niềm tin khách hàng vào thương hiệu, vừa là cam kết chất lượng và hậu mãi với người dùng, vừa xây dựng niềm tin vững bền cho giá trị tương lai. Sự chung tay này cần được nhân rộng để từng bước cùng cộng đồng vượt qua khó khăn trước mắt, từng bước bình thường hóa cuộc sống lâu dài.