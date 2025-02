Ban hành quy chuẩn quốc gia để giải quyết vấn đề an toàn camera giám sát

“Trong bối cảnh camera giám sát ngày càng phổ biến tại Việt Nam, không chỉ ở các hộ gia đình mà còn là thành phần quan trọng trong hệ thống Chính phủ điện tử, chính quyền số và thành phố thông minh thì việc camera giám sát nếu không đáp ứng được các tiêu chuẩn, sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn an ninh quốc gia”, Cục An toàn thông tin đánh giá.

Áp dụng thử nghiệm quy chuẩn từ ngày 15/2

Trên cơ sở nhận thức rõ những mối nguy tiềm ẩn khi thiết bị camera giám sát được sử dụng ngày càng phổ biến, từ năm 2021, Bộ TT&TT đã ban hành “Danh mục yêu cầu cơ bản bảo đảm an toàn thông tin mạng cho thiết bị IoT tiêu dùng”, trong đó có camera giám sát.

Tiếp đó, tháng 5/2024, “Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát” đã được Bộ TT&TT ban hành. Đây là hướng dẫn, khuyến nghị về những yêu cầu kỹ thuật của cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu cũng như các đơn vị sử dụng thiết bị camera giám sát tại Việt Nam.

Dù đã có bộ tiêu chí, song tình hình thực tế vẫn đặt ra yêu cầu cấp bách cần kiểm soát, đánh giá an toàn thông tin mạng cho các thiết bị camera giám sát khi nhập khẩu, trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình triển khai, vận hành; đồng thời, thúc đẩy sản xuất sản phẩm camera giám sát “Make in Viet Nam” đảm bảo yêu cầu an toàn thông tin mạng nhằm đáp ứng thị trường trong nước.