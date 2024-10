Bán gần triệu quả trứng/ngày, giá lợn lại tăng mạnh, Hòa Phát lãi tăng 80%

Duy trì bán gần 1 triệu quả trứng mỗi ngày, giá thịt lợn lại tăng mạnh và ổn định ở mức cao trong thời gian qua giúp Hòa Phát trúng đậm, lợi nhuận tăng đột biến tới 80% trong quý III/2024. Quý III/2024, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) ghi nhận 3.022 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát ghi nhận 9.210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lĩnh vực nông nghiệp có đóng góp đáng kể vào kết quả này của “ông lớn” Hòa Phát. Theo đó, quý III/2024, doanh thu mảng nông nghiệp của tập đoàn này tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận tăng đột biến tới 80% so với cùng kỳ 2023. Nguyên nhân bởi giá lợn ổn định và việc tăng sản lượng bán ra đóng vai trò quan trọng vào sự phục hồi, tăng trưởng của mảng nông nghiệp Hòa Phát. Thực tế, thời gian qua giá lợn hơi duy trì ở ngưỡng khá cao, thậm chí có thời điểm giá mặt hàng này vọt lên gần 70.000 đồng/kg. Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) trước đó tính toán, ở trang trại chăn nuôi có quy mô từ 200 con lợn thịt trở lên, giá thành sản xuất lợn hơi là gần 51.500 đồng/kg. Giá bán lợn hơi ngày 7/8 ở mức 64.200 đồng/kg thì sau khi trừ đi chi phí, người chăn nuôi lãi khoảng 12.700 đồng/kg lợn hơi. Lợn xuất chuồng theo tiêu chuẩn đạt trọng lượng 100kg, tức người nuôi sẽ thu lợi nhuận 1,27 triệu đồng/con. Với doanh nghiệp chăn nuôi khép kíp chủ động được từ thức ăn chăn nuôi đến con giống thì mức lợi nhuận còn cao hơn. Tập đoàn duy trì vị trí số 1 thị trường miền Bắc về sản lượng trứng. Ảnh: Hòa Phát Tính đến tháng 9 năm nay, Hòa Phát đã đầu tư 3.100 tỷ đồng vào lĩnh vực nông nghiệp để xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN), chăn nuôi lợn, bò và gia cầm. Theo đó, sản lượng lợn bán ra trong 9 tháng năm 2024 đạt 443.000 con, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Hòa Phát còn sở hữu gần 25.000 con lợn nái, nằm trong top các doanh nghiệp chăn nuôi lợn hàng đầu Việt Nam. Trong chăn nuôi gia cầm, sản lượng trứng cung cấp ra thị trường đạt 243 triệu quả sau 9 tháng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Tập đoàn duy trì vị trí số 1 thị trường miền Bắc về sản lượng trứng, với công suất lên đến 900.000 quả/ngày. Sản phẩm gà mái một ngày tuổi Sonia có sản lượng bán ra cao gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chăn nuôi bò Úc cũng ghi nhận sự phục hồi tích cực. Qua 9 tháng, sản lượng bò bán ra tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thức ăn chăn nuôi ghi nhận mức tăng trưởng 4%. Hai nhà máy TACN của Hòa Phát tại Hưng Yên và Đồng Nai với công suất 600.000 tấn mỗi năm đã đáp ứng nhu cầu thức ăn cho hệ thống trang trại nội bộ và các đối tác. Việc này không chỉ giúp tập đoàn ổn định nguồn cung mà còn tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước.