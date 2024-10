Bạn gái cũ 'tiên tri' cái chết gây sốc của Liam Payne?

Cư dân mạng không khỏi rùng mình trước những điều trùng hợp giữa cái chết của Liam Payne và những gì bạn gái cũ từng viết ra. Trước khi qua đời, Liam Payne liên tục nhắc về cái chết của mình trong tin nhắn gửi hôn thê cũ Maya Henry. Đến nay, cư dân mạng lại tiếp tục tìm ra điểm trùng hợp giữa cái chết của anh và cuốn tiểu thuyết do Maya Henry chắp bút. Vào tháng 5 vừa qua, Maya Henry xuất bản cuốn tiểu thuyết lấy cảm hứng từ mối quan hệ của cô với Liam Payne mang tên Looking Forward. Cuốn tiểu thuyết kể về chuyện tình sóng gió của người mẫu Mallory Hunt và cựu thành viên nhóm nhạc Oliver Smith. Trong truyện, nhân vật Mallory đến thăm Oliver - người hành động thất thường, tự đánh bản thân mình đến phát điên vì sử dụng ma túy. Mallory cầu xin Oliver ngừng làm đau bản thân, nhưng trước khi cô kịp chạm vào thì anh đã đứng dậy, hét lớn "Tôi sẽ tự tử, tôi muốn chết" và lao ra khỏi ban công. Những chi tiết trùng khớp này khiến cư dân mạng rùng mình. Tuy nhiên trong tiểu thuyết, nhân vật Oliver được cứu sống thì ở ngoài đời, Liam Payne lại không may mắn như vậy. Anh qua đời sau cú ngã từ ban công phòng khách sạn tầng 3, hưởng dương 31 tuổi.

Cái chết của Liam Payne...

... có nhiều điểm trùng hợp với cuốn tiểu thuyết của Maya Henry viết. Liam Payne và Maya Henry có mối tình đầy sóng gió từ năm 2018 đến năm 2022. Sau khi chia tay, nam ca sĩ không ngừng quấy rối điện thoại người yêu cũ. Liam Payne luôn nhắn "Anh không khỏe. Được rồi, anh sẽ chết. Anh không ổn chút nào". Tuy nhiên Maya Henry cho rằng đây chỉ là "chiến thuật thao túng" khiến cô cảm thấy tội lỗi khi họ không ở bên nhau hoặc không đáp ứng yêu cầu của Liam Payne. Maya Henry cho biết Liam Payne từng gọi điện cho mẹ cô và nói: "Cháu sẽ không còn sống được lâu nữa". Điều này khiến cô tức giận: "Tôi không đùa với tử thần. Nếu anh nói thế, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bất kể anh đã làm gì. Tôi nghĩ anh đã lợi dụng lòng tốt của gia đình tôi". Maya Henry đề nghị giúp Liam Payne quay trở lại trại cai nghiện, nhưng cuối cùng cô cảm thấy hành động của nam ca sĩ chỉ mang tính chất thao túng cô. Cô gái 23 tuổi tiếp tục: "Anh ta lúc nào cũng nói 'Anh rất xin lỗi vì mọi việc anh làm. Anh không thể sống nổi' nhưng sau đó lại tiếp tục cố làm tôi tổn thương. Tôi hiểu lối sống của anh ta, và sẽ có ngày điều tồi tệ xảy ra. Vì vậy tôi luôn nghĩ rằng 'Được rồi, Liam đã nói vậy thì tôi phải giúp, nếu không tôi cũng không thể sống nổi nếu anh xảy ra chuyện'". Tuy nhiên, Liam Payne liên tục làm phiền Maya Henry khiến cô phải thông qua luật sư gửi đơn yêu cầu chấm dứt liên lạc. Nam ca sĩ cố gắng liên lạc với tình cũ bằng nhiều hình thức, khiến điện thoại của Maya Henry như muốn nổ tung. Cựu thành viên One Diretion cũng làm phiền gia đình, bạn bè của Maya Henry. Tuy nhiên Maya Henry vô cùng sốc khi nghe tin Liam Payne qua đời. Cô nhận được thông tin này từ cuộc gọi của 1 phóng viên.

Liam Payne và Maya Henry có chuyện tình 4 năm đầy sóng gió. Vào ngày 16/10 (giờ địa phương), nhân viên khách sạn ở Argentina đã gọi 911 để báo cáo về 1 người đàn ông có hành vi hung hăng. Theo các nhân chứng, Liam Payne đã đập vỡ máy tính xách tay ở sảnh khách sạn và được đưa về phòng. Đến chiều tối 16/10, Liam Payne được phát hiện ngã lầu tử vong tại chỗ. Cảnh sát địa phương cho biết nam ca sĩ bị vỡ hộp sọ và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác sau cú ngã từ tầng 3 khách sạn. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới vụ việc thương tâm của Liam Payne vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết nam ca sĩ có thể đã bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc ma túy.

Bên ngoài khách sạn nơi xảy ra vụ việc.

Hình ảnh Liam Payne được cho là trở về phòng sau khi đập đồ ở sảnh khách sạn, và xảy ra vụ việc thương tâm vào chiều 16/10 (giờ địa phương). Liam Payne sinh năm 1993, anh tham gia chương trình X-Factor và được chọn làm thành viên One Direction vào năm 2010. One Direction đạt được thành công rực rỡ, bán được 8 triệu bản album và 14 triệu bản đĩa đơn trên toàn thế giới. Những bản hit What Makes You Beautiful, Live While We Young, Story Of My Life, Perfect, Night Changes... được khán giả nằm lòng trong thập niên 2010. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Liam Payne hoạt động solo. Anh có cậu con trai Bear Grey Payne (năm nay 7 tuổi) với người tình cũ hơn 10 tuổi Cheryl. Trước khi mất ở tuổi 31, Liam Payne có cuộc đời sóng gió. Các nguồn thân cận chia sẻ rằng Liam Payne đã vật lộn với khủng hoảng và những vấn đề tâm thần nghiêm trọng vào những năm cuối đời. "Trước khi qua đời, Liam đã phải đấu tranh với những hành vi, ý định tiêu cực và tai hại trong 1 thời gian dài. Anh ấy đã cố gắng vượt qua, loại bỏ chúng khỏi cuộc sống của mình. Nhưng 'con quỷ ngự trị' bên trong anh ấy (ý chỉ vấn đề tâm lý - PV) tệ hơn rất nhiều so với những gì Liam biểu hiện bên ngoài", nguồn tin nói. Liam cũng từng tiết lộ anh đã trải qua giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời do sử dụng ma túy và rượu. Thời điểm đó, nam ca sĩ vẫn đang là thành viên của One Direction. "Trong thời kỳ đỉnh cao của One Direction, tôi đã tìm đến thuốc và rượu để đối phó với áp lực và từng có ý định tự tử", Liam Payne chia sẻ. Năm 2023, nam ca sĩ thông báo anh hoàn thành 100 ngày trong trung tâm cai nghiện ở Louisiana, đồng thời cảm ơn những người thân đã hỗ trợ anh trong quá trình tìm lại sự tỉnh táo.

Liam Payne vật lộn với nhiều vấn đề tâm lý trong những năm qua. Theo Người đưa tin