Bạn diễn thân thiết tiết lộ Châu Hải My phát bệnh từ 25 năm trước, lộ rõ triệu chứng khắp mặt khi đang đóng phim

Huỳnh Nhật Hoa quen Châu Hải My năm 1985, khi quay phim "Dương Gia Tướng".

Tiếp đó, Huỳnh Nhật Hoa và Châu Hải My kết đôi ở Mạt Đại Hoàng Tôn (1992) - tác phẩm lập kỷ lục về tỷ lệ người xem ở Đài Loan. Năm 1998, họ lại đóng cặp ở Bí Mật Của Trái Tim (Thiên Địa Hào Tình). Thập niên 2000, Châu Hải My sang Trung Quốc đại lục sống và làm việc, hai người dần ít gặp nhau. Dù vậy, Huỳnh Nhật Hoa luôn nhớ về Châu Hải My như một người em gái, chúc phúc cho cô.



Huỳnh Nhật Hoa và Châu Hải My hợp tác chung trong nhiều dự án phim nên cả hai rất thân thiết.

Trong chương trình của đài TVB ngày 14/12, tài tử Hong Kong cho biết khi hay tin đồng nghiệp bệnh nặng, anh niệm kinh Phật, cầu nguyện cô qua khỏi. Ngày 12/12, Nhật Hoa ngồi tàu cao tốc từ địa phương khác về Hong Kong, vừa xuống tàu, anh nhận tin cô qua đời. Diễn viên 62 nói: "Tôi bị sốc, cảm giác như bị sét đánh ngang tai".