Bản di chúc nghiệt ngã

Giống như người chồng hơn 29 tuổi, bà Arakawa cũng lập di chúc từ sớm. Phần lớn tài sản của bà để lại cho ông Hackman. Tuy nhiên, bà có bổ sung thêm điều khoản đặc biệt. Đó là nếu bà và chồng qua đời cách nhau trong vòng 90 ngày, cả hai được xem là chết cùng lúc. Trong trường hợp này, di chúc quy định toàn bộ tài sản của bà được chuyển cho tổ chức từ thiện.

New Mexico là tiểu bang theo chế độ tài sản cộng đồng. Vì vậy, nếu không có thỏa thuận tiền hôn nhân, tài sản của bà Arakawa được dùng làm từ thiện.

The New York Post cho biết ông bà Hackman kết hôn vào năm 1991 và không có hợp đồng tiền hôn nhân. Sau khi nghỉ hưu, tài tử sinh năm 1930 sống cùng vợ và thú cưng ở New Mexico.