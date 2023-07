Baifern Pimchanok bất ngờ bị mẹ Nine Naphat bỏ theo dõi, netizen thi nhau đồn đoán nguyên nhân

Ngày 3/7, Teenee đưa tin mẹ ruột nam thần Nine Naphat - nữ diễn viên kiêm Á hậu nổi tiếng Pimpaka Siangsomboon đã nhấn hủy theo dõi Baifern Pimchanok trên trang cá nhân. Không những vậy, bà cũng hủy theo dõi con trai ruột. Thông tin này đã ngay lập tức gây sự chú ý của cư dân mạng và khiến netizen bàn tán không ngừng.

Theo đó, nhiều người tỏ ra hoang mang và tò mò về hành động này của mẹ Nine Naphat. Trên thực tế, nữ diễn viên Chiếc Lá Bay vẫn theo dõi tài khoản của bà. Một bộ phận netizen hài hước cho rằng phải chăng nguyên nhân khiến mẹ Nine Naphat bỏ theo dõi Baifern là do giận dỗi, ghen tị vì dạo này con trai Nine Naphat quá “dính” bạn gái.