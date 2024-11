Karik nắm trong tay 3 thí sinh kinh nghiệm để bước vào vòng Bứt phá, là Manbo, Mason Nguyễn và Queen B. Trong số đó, Mando đang là quân bài tẩy của Karik. Karik đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vòng Đối đầu, khi giúp 7 trong 8 thí sinh tiến vào vòng trong. Kinh nghiệm của Karik trong lần thứ 3 ngồi "ghế nóng" Rap Việt đã phát huy, khi sự sáng suốt trong khâu ghép cặp và chọn chủ đề của Karik giúp 4 màn đối đầu đều có màu sắc. V# và Tiêu Minh Phụng là 2 học trò của Karik được HLV khác quăng nón vàng giải cứu. Hai thí sinh này vốn không quá nổi bật ở vòng Chinh phục nhưng màn lột xác ở trận đối đầu giúp họ được trao cơ hội. Sau cùng, những đại diện của đội Karik cho vòng Bứt phá là Damy, Lower, Mason Nguyễn, Mando, Billy100 và Queen B (thí sinh được Karik quăng nón).

Đội Karik chỉ chia tay một thí sinh là Dablo sau vòng Đối đầu Ngựa chiến của Karik Karik đã dùng đặc quyền first choice (lượt chọn đầu tiên) cho Manbo từ vòng casting. Sau 2 màn trình diễn, Manbo chứng minh Karik có lý khi đặt niềm tin ở anh. Màn chào sân của rapper thuộc tổ đội Gerdnang tại Rap Việt mùa 4 tạo ấn tượng khá tốt. Đến vòng Đối đầu, Manbo như "nuốt chửng" Billy 100, tạo nên verse rap "viral" bậc nhất từ đầu Rap Việt mùa 4 trên mạng xã hội. Manbo giờ chắc chắn là niềm hy vọng số 1 của Karik, tương tự vị thế của GDucky ở Rap Việt mùa một và Seachains tại Rap Việt mùa 2. Khi Karik trao first choice cho Manbo, khán giả ít nhiều hoài nghi, vì rapper này có tiếng tăm nhưng có thật sự mạnh để bùng nổ ở Rap Việt hay không là điều bỏ ngỏ. Trước Rap Việt mùa này, Manbo luôn bị định kiến đứng sau thành công của những đồng đội của anh ở Gerdnang. Hieuthuhai đã quá thành công trên thị trường. Hurrykng và Negav tiếp nối Hieuthuhai, thành những hiện tượng trong một năm qua. Manbo đến Rap Việt để tự mình mở đường cho sự nghiệp tách rời danh xưng "thành viên của Gerdnang". Nam rapper bước lên sân khấu với sự chỉn chu về ngoại hình, thời trang, đồng thời đầu tư nhiều cho những màn trình diễn. Dấu ấn lớn nhất mà Manbo đã tạo ra là khả năng xây dựng bố cục bản rap, với ca từ, sử dụng kỹ thuật rap, gieo vần vừa đủ. Sau Manbo, Mason Nguyễn là thí sinh có độ nhận diện cao của đội Karik. Mason Nguyễn, trước đây là nghệ danh RZ Ma$, được biết tới qua những verse rap "viral" trên TikTok, đặc biệt là câu rap: "Đồng chí tlinh, lên đồ". Mason Nguyễn mang tới Rap Việt mùa 4 bảng thành tích khá đồ sộ. Dù vậy, sau 2 vòng, những gì Mason Nguyễn làm được vẫn trong phạm vi an toàn. Rapper này không có nhiều biến hóa trong cách khai thác chủ đề và flow. Kỹ năng trình diễn sân khấu của Mason Nguyễn còn hạn chế. Cũng chính phong cách giống Mason Nguyễn, 24k.Right từng gây bùng nổ ở Rap Việt mùa 3. Nhưng đặt lên bàn cân, Mason Nguyễn vẫn bị đánh giá là phiên bản thấp hơn 24k.Right về cá tính âm nhạc và khả năng khuấy động đám đông.

Karik dứt khoát cứu nữ rapper Queen B về đội Chờ bất ngờ từ Queen B Karik mất V# vào tay BigDaddy sau cuộc chiến giữa nữ rapper này với Damny. Đến tập tiếp theo, Karik bổ sung nữ thí sinh khác về đội là Queen B. Trong 4 thí sinh được nón vàng ở vòng Đối đầu, V#, Queen B, Tiêu Minh Phụng và Coldzy, Queen B là người mang lại cảm xúc mạnh mẽ nhất. Thí sinh này thua Saabirose trong cuộc đấu sít sao. Karik đã giải cứu một nữ rapper có nhiều năm hoạt động trong nghề, được biết đến ở giới underground nhưng phải chờ đến Rap Việt mùa 4 mới được khán giả biết đến nhiều hơn. Queen B vẫn là quân bài khó lường. Khi về tay Karik, cựu thành viên đội Suboi càng khó đoán. Trong dàn rapper nữ ở Rap Việt mùa 4, Queen B là người có chất rap thuần túy mãnh liệt nhất. Nhưng màu sắc rap thuần túy, Queen B gặp khó khăn ở cuộc chiến đòi hỏi pha trộn nhiều chất liệu. Karik từng rất mát tay khi cứu thí sinh khác về trong vòng Đối đầu. Ở Rap Việt mùa một, Ricky Star được Karik cứu và đi một mạch đến chung kết. Sang mùa 2, Dlow được Karik cứu, tiếp tục vào chung kết. Những lựa chọn mang tính sống còn của Karik cho đến hiện tại có tỷ lệ thành công rất cao và đây là cơ sở để khán giả kỳ vọng Queen B có thể lật ngược tình thế. Đội Karik còn 3 thí sinh cho vòng Bứt phá là Danmy, Lower và Billy100. Cả 3 người đều là ngọc thô trong tay Karik. Trong số này, Lower có kinh nghiệm nhiều nhất, lần lượt vượt qua vòng Chinh phục và Đối đầu bằng những màn trình diễn thuyết phục. Điểm mạnh của Lower là viết ca từ, xây dựng concept nhưng chất giọng và khả năng biểu diễn hạn chế. Billy100 có chất giọng "chiến" bậc nhất ở Rap Việt mùa 4 cùng phong thái tự tin của một rapper sinh năm 2002. Dù vậy, khả năng viết ca từ và xây dựng bố cục tiết mục của Billy100 chưa đến độ chín muồi như các đàn anh. Danmy gặp vấn đề tương tự Billy100, do đó những thí sinh này cần một bước bứt phá xuất thần để đánh bại được những đối thủ nặng ký ở vòng Bứt phá.