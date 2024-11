Bãi nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm vì liên quan sai phạm đất đai

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9; đến tháng 10 bị công an khởi tố vì liên quan sai phạm quản lý đất đai. Ngày 20/11, HĐND huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Trung Thành. Lý do bãi nhiệm ông Nguyễn Trung Thành vì ông này bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm khởi tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Được biết, Thường trực HĐND huyện Bảo Lâm sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, phê chuẩn kết quả bãi nhiệm theo quy định. Lực lượng chức năng có mặt tại nhà riêng của ông Nguyễn Trung Thành vào tối 24/10 (Ảnh: Khánh Hồng). Trước đó, Dân trí thông tin, liên quan các sai phạm về đất đai ở Công ty Cổ phần chè Minh Rồng, ngày 16/9, ông Nguyễn Bá Đông, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm và bà Nguyễn Thị Hiển, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm, bị công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Đến ngày 24/10, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Trung Thành, nguyên Phó Chủ tịch huyện Bảo Lâm (nghỉ hưu từ ngày 1/9), về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Theo thông tin điều tra của công an, năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định về việc thu hồi 60ha đất mà Công ty Cổ phần chè Minh Rồng thuê tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm để giao cho địa phương quản lý. Ông Nguyễn Bá Đông và bà Nguyễn Thị Hiển sau đó thực hiện trái pháp luật trong việc tham mưu cơ quan chức năng ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xâm phạm quỹ đất nhà nước, gây ảnh hưởng công tác quản lý đất đai của địa phương.