Baekhyun (EXO) xin lỗi người hâm mộ hậu lùm xùm 'hợp đồng nô lệ'

Sau khi tiếp tục ký hợp đồng, Baekhyun cùng hai thành viên Chen, Xiumin sẽ ở lại cùng EXO. Đây là một tin mừng đối với những người hâm mộ khi có thể tiếp tục thấy các thành viên EXO đồng hành cùng nhau trong tương lai.

Ở thời điểm hiện tại, EXO đang chuẩn bị cho việc phát hành album phòng thu thứ 7 mang tên Exist vào 10/7. Đây là nỗ lực đầu tiên của nhóm sau hai năm vắng bóng kể từ album đặc biệt Don't Fight The Feeling. Vào tuần trước, nhóm đã cho ra mắt ca khúc B-side Let Me In với đầy đủ các thành viên bất chấp những vấn đề liên quan tới hợp đồng chưa được giải quyết ở thời điểm đó.