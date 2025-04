Bạch Tuyết đáng xấu hổ

So với mức kỷ lục 162,7 triệu USD khi ra mắt, doanh số bán vé của A Minecraft Movie giảm 50%. Theo đánh giá, mức giảm này khá thấp so với một tác phẩm tạo ra cú nổ phòng vé ngay từ khi mới phát hành. Nó cho thấy A Minecraft Movie có đủ sức bền để duy trì nhiệt độ tại rạp chiếu phim.

Trước ngày 4/4, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ thấp hơn gần 11% so với năm 2024 và thấp hơn 40% so với năm 2019 (trước đại dịch COVID-19). Giờ đây, khoảng cách được thu hẹp xuống còn 0,5% so với năm 2024 và thấp hơn 31% so với năm 2019.

Hollywood hy vọng đây là tín hiệu cho sự phục hồi của phòng vé trong giai đoạn khủng hoảng này. Những tác phẩm gánh vác trọng trách tiếp theo là Sinners của Ryan Coogler, Thunderbolts của Marvel, Mission: Impossible - The Final Reckoning của Tom Cruise và Lilo & Stitch của Disney.

A Minecraft Movie không có đối thủ

Trước khi mùa cao điểm phim hè bắt đầu, A Minecraft Movie không có đối thủ tại rạp chiếu phim.

Tác phẩm về thế giới lập phương bỏ xa cái tên ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé ba ngày cuối tuần 11-13/4. Cụ thể, The King of Kings kiếm được 19 triệu USD từ 3.200 rạp chiếu phim. Dù không thể so với ngôi vương phòng vé, đây là khởi đầu mạnh mẽ cho một bộ phim mới ra mắt, lại còn là phim hoạt hình.

The King of Kings mang chủ đề gia đình, theo chân Charles Dickens, tác giả trẻ kể lại tiểu sử của Chúa Jesus Christ.