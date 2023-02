Bác sĩ người Việt được Hội Đột quỵ thế giới đề cử vào nhóm các cá nhân xuất sắc

Một số bệnh nhân không có tiền, anh còn kêu gọi đồng nghiệp, nhà tài trợ đến chi trả. Với anh, điều được lớn nhất chính là mang lại sự sống cho người bệnh.

Bác sĩ Tôn chia sẻ từng rơi vào trạng thái hoang mang khi điều trị cho ca đầu tiên. Anh và đồng nghiệp thực hiện đúng các kỹ thuật và tiên lượng đầy đủ các yếu tố tốt nhất cho bệnh nhân, tỷ lệ thành công lên đến 90% nhưng vẫn thất bại. "Thật sự rất nản chí", anh nói.

Đó là ca đột quỵ được thực hiện kỹ thuật tiêu sợi huyết đầu tiên vào năm 2009. Bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ sau 2 ngày lại tái đột quỵ. Rất may lần đó anh và các đồng nghiệp cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sống khỏe mạnh đến bây giờ. Người bệnh được cứu sống chính là động lực thúc đẩy anh vững tin vào con đường đã chọn.

Cấp cứu bệnh nhân đột quỵ phải phối hợp đa chuyên khoa, đặc biệt chẩn đoán hình ảnh. (Ảnh: Thế Anh)

Cuộc đời làm nghề, PGS.TS Mai Duy Tôn không nhớ đã cứu sống được bao nhiêu người bệnh bị đột quỵ. Trong rất nhiều ca bệnh là người nước ngoài thì Bae Hyo N., 46 tuổi, người Hàn Quốc, để lại cho bác sĩ Tôn nhiều cảm xúc nhất. Bae Hyo N. là chủ của một công ty lớn tại Việt Nam chuyên sản xuất phụ kiện điện thoại Samsung và phụ kiện xe ô tô. Giữa tháng 12/202, đang chơi golf, anh này đột ngột đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn nhiều. Anh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Hòa Bình trước khi chuyển lên Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.

Các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ nghi ngờ nguyên nhân chảy máu dưới nhện là do dị dạng mạch não. Bệnh nhân được đi chụp CTA - chụp mạch não phát hiện: chảy máu dưới nhện lan tỏa - chảy máu não thất do vỡ phình lóc tách động mạch đốt sống phải đoạn V4. Đây là một tổn thương có vị trí khó, phức tạp và tinh vi, thường cần một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm mới thực hiện được.

Các bác sĩ nhận định đây là một ca đột quỵ nặng, nguy cơ vỡ thì hai rất cao và bệnh nhân sẽ tử vong nếu không được can thiệp cấp cứu. Bệnh nhân được đưa vào phòng can thiệp mạch không một phút giây chần chừ. Vị trí mạch máu não tổn thương rất nguy hiểm, can thiệp khó khăn, và nguy cơ biến chứng nhồi máu vùng thân não rất cao. Sau hơn một giờ căng thẳng, đấu trí ca can thiệp đã thành công. Sau 12 ngày tích cực điều trị, tình trạng bệnh nhân dần ổn định và được xuất viện.

Hơn 2 năm đi vào hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận và điều trị cho số lượng lớn bệnh nhân đột quỵ của miền Bắc. Các kỹ thuật chuyên sâu nhất được bệnh viện phối hợp với các yrung tâm liên quan trong bệnh viện triển khai, mang lại kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh.

"Tôi đã chọn đường đi đúng", anh nói. "Điều thành công nhất với tôi chính là sự hồi phục của bệnh nhân đột qụy".

PGS.TS Mai Duy Tôn mong trong tương lai, nhiều trung tâm/khoa đột quỵ ở các bệnh viện trên toàn quốc được xây dựng để khi người bệnh không may đột quỵ được tiếp cận gần nhất, sử dụng các phương pháp điều trị tốt nhất, tránh những tàn phế và di chứng đáng tiếc.