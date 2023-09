Bắc Ninh: Nhân viên thử việc tại ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng

Chiều 5/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Uyên (SN 1993, ở tổ dân phố Trung Đồng, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cảnh sát cho biết, năm 2022, Uyên là nhân thử việc của 1 ngân hàng trên địa bàn huyện Yên Phong (Bắc Ninh).