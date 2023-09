Bắc Giang: Phát hiện hai thi thể nam giới đang phân hủy tại nhà quản trang

Chiều 21/9, Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang cho biết, đợn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ hai thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nặng được người dân phát hiện tại nhà quản trang xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nhà quản trang này nằm trong khuôn viên nghĩa trang (cũ), toàn bộ phần đất thuộc diện tích nghĩa trang này đã được thu hồi để làm dự án từ nhiều năm trước. Nơi này cũng thưa vắng người qua lại.