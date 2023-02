Bắc Giang: Nữ sinh lớp 7 tự sinh con tại nhà

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sơn Động, Bắc Giang, sự việc nữ sinh lớp 7 tự sinh con xảy ra tại Trường THCS An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Động.

Theo đó, nữ sinh M.C đã tự sinh con tại nhà vào ngày 11/2.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, UBND huyện đã giao Công an huyện phối hợp với UBND xã An Bá chỉ đạo Công an xã tiến hành trao đổi thông tin với đại diện gia đình học sinh C.