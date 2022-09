Bắc Giang: Mâu thuẫn trong bữa cơm, anh trai đâm trọng thương em ruột

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Điền về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan công an, Trần Văn Điền có nhiều tiền án về tội cướp tài sản, chống người thi hành công vụ và mua bán trái phép chất ma túy.