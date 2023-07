Bắc Giang: Khởi tố lãnh đạo hai công ty khoáng sản 'rút ruột' hơn 3 triệu tấn than

Ngày 20/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can với 6 người để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Giang và các đơn vị liên quan.

Những người này gồm: Dương Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xuân An; Hà Văn Hoè, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An; Phạm Thanh Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An; Nguyễn Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An.