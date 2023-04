Bà xã Justin Bieber ra mắt show nấu ăn nhưng dân tình lại réo tên Selena Gomez

Chương trình nấu ăn "What's In My Kitchen?" của Hailey Bieber vừa lên sóng kênh YouTube của cô nàng với 6 tập nhưng lại bị đem ra so sánh với show "Selena + Chef".

Ra mắt ngày 12/4, mùa đầu tiên của chương trình What's In My Kitchen? sẽ giới thiệu những công thức nấu ăn yêu thích của Hailey Bieber bao gồm các món sinh tố, cánh gà và bánh mì nướng pizza.

Hailey Bieber chia sẻ nhiều công thức nấu ăn trong What's In My Kitchen?. "Tôi thích nấu ăn và chia sẻ bữa ăn với bạn bè trên các kênh mạng xã hội của mình trong nhiều năm và tôi nóng lòng muốn mang trải nghiệm này đến những người hâm mộ", bà xã Justin Bieber tâm sự. Series này được quay tại biệt thự trị giá 26 triệu USD ở Beverly Hills của cô và Justin. Hailey Bieber lập kênh YouTube của mình vào tháng 3/2021 và hiện có hơn 2 triệu người đăng ký trên nền tảng này. Trước đó, cô nàng cũng từng cho ra mắt series Who’s In My Bathroom? với sự góp mặt của các khách mời như Gwyneth Paltrow, Keke Palmer, Ayesha Curry, Kendall Jenner...

Khán giả có thể xem What's In My Kitchen? trên YouTube của cô nàng. Tuy nhiên từ khi công bố dự án, nhiều cư dân mạng cho rằng Hailey Bieber đang cố gắng sao chép Selena Gomez bởi trước đó chủ nhân hit Same Old Love đã thực hiện chương trình Selena + Chef vào năm 2020 trên HBO Max. Series theo chân Selena Gomez học nấu ăn trong khi giãn cách xã hội vì đại dịch với sự hướng dẫn bởi một số đầu bếp nổi tiếng. Selena + Chef đã phát sóng được 4 mùa với sự tham gia của Rachael Ray, Gordon Ramsay, Padma Lakshmi và José Andrés. Trước Selena Gomez và Hailey Bieber, nhiều gương mặt nổi tiếng khác như Florence Pugh, Jennifer Garner hay Courteney Cox đã bắt đầu các chương trình nấu ăn trên mạng xã hội.

Khi mới công bố dự án, What's In My Kitchen? đã bị so sánh với Selena + Chef. Theo Tiền Phong