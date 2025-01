'Bà trùm' Chu Thị Thành chủ xăng dầu Thiên Minh Đức, nhiều bê bối nghìn tỷ

Lực lượng công an có mặt tại nhà bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức ở Nghệ An.Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp này từng bị Thanh tra Chính phủ điểm mặt nhiều góc khuất. Trưa 3/1, lực lượng công an xuất hiện tại trụ sở Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức và nhà riêng của nhà bà Chu Thị Thành ở số 289, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bà Thành là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Bà Chu Thị Thành cũng được biết đến là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa và cũng là chủ sở hữu của hàng loạt công ty con khác như: Công ty TNHH Thiên Phú, CTCP Trung Long,... CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2001. Thiên Minh Đức có nhiều sai phạm trong kinh doanh xăng dầu Doanh nghiệp này có hệ sinh thái buôn bán xuất nhập khẩu xăng dầu bán lẻ trên toàn quốc, sau hơn 20 năm hoạt động. Bà Chu Thị Thành là đại gia xăng dầu không chỉ ở khu vực miền Trung mà còn trên cả nước. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ nhà hàng, khách sạn,... ở nhiều địa phương. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (công bố ngày 4/1/2024), Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp. Điều này dẫn đến, từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là 3.287 tỷ đồng. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tại thời điểm 31/10/2022, một số đầu mối xăng dầu còn nợ, chưa nộp ngân sách Nhà nước số tiền thuế BVMT là 6.323 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2022, có 6/15 đầu mối được thanh tra đang nợ tiền thuế bảo vệ môi trường là 3.219 tỷ đồng. Đáng lưu ý, mặc dù còn nợ ngân sách tiền thuế BVMT nhưng một số thương nhân đầu mối đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức (từ năm 2017 đến năm 2022) cho ông Chu Đăng Khoa (thường được gọi là đại gia kim cương), Phó Tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT công ty mượn số tiền 7.485 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân nêu trên còn nợ công ty tổng số tiền là 1.396 tỷ đồng. Được biết, Thiên Minh Đức có thời điểm nợ thuế hơn 728 tỷ đồng và bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn từ tháng 7/2023-7/2024. Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Tháng 4/2024, doanh nghiệp này cùng 10 đơn vị kinh doanh xăng dầu khác tiếp tục bị Bộ Công Thương nhắc nhở phải nghiêm túc gửi báo cáo kiểm toán chuyên đề Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cũng trong năm 2024, Tập đoàn Thiên Minh Đức bị quản lý thị trường xử phạt hành chính, tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày (từ 6/3 đến 21/4) do vi phạm điều kiện kinh doanh. Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là một trong ba doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vi phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh. Cụ thể, qua kiểm tra, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu. Do đó, doanh nghiệp này bị xử phạt hành chính 85 triệu đồng, bị tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu 45 ngày, từ ngày 6/3/2024 đến hết 21/4/2024.