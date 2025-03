Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm khu công nghiệp Vạn Thương gần 4.400 tỷ đồng

Hai cổ đông sáng lập của Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương là Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt góp 60% và Công ty CP An Phú sở hữu 40%. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Sau đó, vị trí này được chuyển cho ông Phạm Hữu Cơ vào tháng 3/2022. Đến ngày 22/1/2025, CTCP Tập đoàn Vạn Thương Sài Gòn thay Công ty CP An Phú nắm 40% cổ phần tại Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương.

Công ty CP An Phú thành lập tháng 8/2004, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tháng 8/2007, An Phú nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Cuối năm 2018, vốn điều lệ của Công ty CP An Phú đã tăng lên hơn 1.273 tỷ đồng. Hiện, Công ty CP An Phú do ông Dương Bá Nam làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Năm 2024, Công ty CP An Phú đạt doanh thu thuần gần 8 tỷ đồng (giảm tới 90% so với năm trước), lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng (trong khi năm 2023 là lỗ hơn 151 tỷ đồng).

Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt thành lập tháng 10/2014, có cùng trụ sở với Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương và có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô, xe có động cơ khác.

Tại thời điểm tháng 5/2019, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt có vốn điều lệ 698 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vạn Thương Sài Gòn và ông Nguyễn Hồng Lam mỗi bên 50% vốn. Hiện, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt do ông Lê Văn Huyên làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.