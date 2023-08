Bà Rịa-Vũng Tàu: Bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi bị bạo hành

Tối 17/8, Đại tá Bùi Văn Thảo - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vụ việc bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi do bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đã được Công an huyện Long Điền chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh vào cùng ngày.

Thông tin ban đầu, vào sáng 16/8, tiếp nhận thông tin cháu bé 3 tháng tuổi, là con của chị T.H.B.L. (15 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú TP Cần Thơ) tử vong bất thường với nhiều vết thương trên người, công an huyện Long Điền đã đến hiện trường là nhà của anh N.T.A. (19 tuổi, “chồng hờ” của chị L.) tại tổ 8, khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm việc.