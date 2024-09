Bà nội trợ Việt đổ xô mua hộp Tupperware sau khi hãng xin bảo hộ phá sản

Sau thông tin Tupperware - thương hiệu gia dụng nổi tiếng - vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản, không ít bà nội trợ Việt Nam tỏ ra tiếc nuối và đổ xô tìm mua các sản phẩm của hãng. Mới đây, Tupperware - thương hiệu hàng gia dụng nổi tiếng đến từ Mỹ - đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau nhiều năm vật lộn với kết quả kinh doanh yếu kém. Nhu cầu hộp đựng thức ăn lao dốc cùng thua lỗ triền miên khiến họ không thể trụ vững. Sau khi nghe tin thương hiệu này nộp đơn xin bảo hộ phá sản, không ít bà nội trợ Việt tỏ ra tiếc nuối và đổ xô tìm mua các sản phẩm của hãng trước khi hết hàng. Chị Nguyễn Hằng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nói chị thường dùng sản phẩm hộp nhựa của Tupperware để đựng thực phẩm trong ngăn mát và ngăn đông tủ lạnh vì kín khí, chất liệu nhựa an toàn. "Nghe tin Tupperware phá sản nên tôi tranh thủ ra cửa hàng mua thêm vài hộp nhựa dùng dần, sản phẩm của hãng giá khá cao nhưng rất bền. Tôi vừa mua một set 5 hộp nhựa dung tích 1 lít được giảm từ hơn 600.000 đồng còn 400.000 đồng", chị nói. Tương tự, các hội nhóm trên mạng xã hội cũng xuất hiện hàng loạt bài đăng bán các sản phẩm của Tupperware với giá "siêu rẻ", "sale sập sàn" thu hút nhiều người mua. Đáng chú ý, mức giá rao bán trên mạng chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/5 so với sản phẩm ở cửa hàng chính hãng. Chẳng hạn, set 6 hộp nhựa dung tích 0,7 lít giá chỉ 239.000 đồng; set 9 hộp dung tích 1 lít cũng chỉ có giá 345.000 đồng. Tuy nhiên, theo một số người bán, đây là các sản phẩm gia công nhập từ Trung Quốc, không phải hàng chính hãng. Sau thông tin Tupperware xin bảo hộ phá sản tại Mỹ, nhiều người bán đã tranh thủ bán các sản phẩm của hãng với giá "siêu rẻ" (Ảnh: Facebook). Ghi nhận tại một số cửa hàng chính hãng của Tupperware tại Hà Nội ngày 21/9 cho thấy, đa số các đơn vị này đang triển khai chương trình khuyến mại từ ngày 30/8. Chẳng hạn, tại cửa hàng trên đường Giáp Nhất (quận Thanh Xuân), nhiều hộp nhựa được giảm giá lên đến 78%. Chị Lam, chủ cửa hàng, cho biết chương trình khuyến mại này diễn ra từ cuối tháng trước không phải sau thông tin hãng xin bảo hộ phá sản. "Trung bình mỗi tháng, sẽ có một chương trình khuyến mại khác nhau, tùy sản phẩm và mức giảm giá", chị nói. Chị Lam nói khẳng định cửa hàng Tupperware ở Việt Nam vẫn hoạt động bình thường. "Việc xin bảo hộ phá sản ở Mỹ được hiểu là để kêu gọi nhà đầu tư mới, bảo vệ thương hiệu chứ không phải tuyên bố phá sản như nhiều người nghĩ", chị nói và cho biết trong nửa tháng qua, lượng hàng về kho có giảm so với trước do trục trặc khâu vận chuyển. Theo chủ cửa hàng này, sau thông tin hãng xin bảo hộ phá sản, lượng khách tìm mua sản phẩm tăng so với ngày thường. Một số khách còn hỏi mua online nhưng gửi nhầm hàng nhái với mức giảm sâu, tuy nhiên chị Lam khẳng định cửa hàng chính hãng không có mức giá rẻ như vậy. Tương tự, tại một cửa hàng chính hãng của Tupperware trên đường Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy, Hà Nội), chủ cửa hàng cũng khẳng định vẫn hoạt động bình thường. "Tuy nhiên gần đây, các sản phẩm bán chạy hơn trước, nhiều mẫu phải lấy hàng trưng bày để bán cho khách", chủ cửa hàng này nói và cho biết kho hàng tổng cũng "cháy hàng". Nhiều sản phẩm của Tupperware đang được giảm giá lên tới gần 80% (Ảnh: Minh Huyền). Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Tupperware Việt Nam cho biết công ty Tupperware ở Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 (luật phá sản Mỹ) - để tái cấu trúc và vẫn duy trì hoạt động. Hiện tại, Tupperware Việt Nam vẫn hoạt động bình thường. Trong thời điểm nhạy cảm, người dùng nên mua sản phẩm ở các cửa hàng chính hãng để đảm bảo chất lượng tránh hàng giả, hàng nhái. Tupperware là công ty chuyên sản xuất các đồ dùng nhà bếp, vốn thống trị thị trường lưu trữ thực phẩm toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Tại Việt Nam, Tupperware khai trương cửa hàng đầu tiên vào tháng 10/2016. Sau 6 năm hoạt động, hãng gia dụng này đã có khoảng 250 cửa hàng... Đến nay, thương hiệu hàng gia dụng đến từ Mỹ đã có cửa hàng đặt tại gần 50 tỉnh, thành của Việt Nam, phân phối sản phẩm chính như: Hộp nhựa đựng thực phẩm, bình đựng nước, máy lọc nước, nồi, chảo... Theo Bloomberg, hãng đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau nhiều lần bị cảnh báo về khả năng duy trì hoạt động kinh doanh kể từ năm 2020. "Trong vài năm qua, tình hình tài chính của công ty đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức", bà Laurie Goldman, giám đốc điều hành của Tupperware, cho biết trong một thông cáo báo chí.