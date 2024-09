Bà Nguyễn Phương Hằng trở lại điều hành khu du lịch Đại Nam

Sau khi mãn hạn tù, bà Nguyễn Phương Hằng đã được HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc thứ nhất Công ty cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam. Hôm nay (24/9), HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam (trụ sở tại phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vừa có quyết định bổ nhiệm chức vụ mới đối với bà Nguyễn Phương Hằng (53 tuổi). Khu du lịch Đại Nam tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: KDL Đại Nam Quyết định được ban hành vào ngày 24/9 do ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam ký, ban hành sau gần một tuần bà Hằng được mãn hạn tù. Theo đó, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Nam quyết định phân công bà Nguyễn Phương Hằng giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc thứ nhất Công ty cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam. “Bà Nguyễn Phương Hằng được phân công giải quyết các vấn đề thuộc chức năng và quyền hạn của Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc thứ nhất, kiêm Tổng giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao điều hành hoạt động của khu du lịch Đại Nam” – quyết định nêu. Sau khi có quyết định trên, doanh nghiệp này đã tiến hành các thủ tục để bổ nhiệm bà Hằng theo quy định. Trước khi bị khởi tố, bà Nguyễn Phương Hằng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Công ty cổ phần Đại Nam sở hữu khu du lịch Đại Nam rộng hàng trăm ha tại TP Thủ Dầu Một với nhiều loại hình dịch vụ giải trí vui chơi, du lịch tâm linh, trường đua, do ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng) sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn là chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp như Sóng Thần 2, Sóng Thần 3,... và nhiều dự án khu dân cư ở tỉnh Bình Dương, Bình Phước.