Bà Nguyễn Phương Hằng được đồng phạm giúp sức như thế nào?

Bà Nguyễn Phương Hằng.



Trong kết luận điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Công an TP.HCM đề nghị truy tố 4 người là đồng phạm của bà Hằng, gồm tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (cựu giảng viên Đại học Luật TP HCM); Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng); Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Đại Nam).

Theo kết luận điều tra, các bị can là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Trong vụ án này, bà Phương Hằng được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can Nhi, Tân, Hà, Quân có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Các bị can phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên.

Từ cuối tháng 4/2021, Nguyễn Thị Mai Nhi được bà Nguyễn Phương Hằng chỉ đạo lập các tài khoản TikTok để bà Hằng livestream, gồm: nguyenphuonghang_745, nguyenphuonghang 746, nguyenphuonghang_747, nguyenphuonghang_748, nguyenphuonghang_749, nguyenphuonghang_730, nguyenphuonghang_733, nguyenphuonghang_758. Đồng thời, bị can còn tạo lập trang fanpage Facebook "Hoàng Nhi" để thông báo lịch phát livestream, đăng tải bài viết theo yêu cầu của bà Phương Hằng.