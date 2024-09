Ba mẫu xe SUV hạng sang cũ giá chỉ trên dưới 500 triệu đồng

Chỉ có khoảng 500 triệu đồng nhưng muốn một chiếc xe gầm cao và tận hưởng những tính năng tiện nghi cao cấp, lựa chọn một mẫu xe SUV hạng sang trên 10 năm tuổi chính là cách để bạn hiện thực hóa điều này. Các mẫu xe sang khi vừa ra mắt luôn có giá bán đắt đỏ lên tới hàng tỷ đồng, nhưng chúng cũng mất giá nhanh sau một thời gian sử dụng. Vì thế, những mẫu xe hạng sang có tuổi đời trên 10 năm thường chỉ còn được rao bán trên thị trường xe cũ ở mức từ 500-600 triệu đồng, ngang với một chiếc xe sedan cỡ B đời mới. Do đó, để giảm áp lực về tài chính, cũng như tìm kiếm cho mình một chiếc xe có chất lượng hơn số tiền phải bỏ ra, dưới đây sẽ là 3 mẫu xe SUV hạng sang đời 2012 đang được bán trên thị trường xe cũ mà bạn có thể quan tâm. Audi Q5 2.0T 2012: Giá 490-550 triệu đồng Audi Q5 là một trong những mẫu xe hút khách Việt của thương hiệu Audi trong giai đoạn đầu những năm 2010. Mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ này có thiết kế hiện đại, lịch lãm, thể thao và giá bán ở thời điểm 2012 vào khoảng gần 1,9 tỷ đồng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mẫu Audi Q5 2012 hiện đang được rao bán trên thị trường xe cũ dao động từ 490-550 triệu đồng với số ODO đã đi từ 87.000-140.000km. Dù có số km đã đi cao nhưng thực tế còn số này vẫn ít hơn nhiều so với những mẫu xe phổ thông cùng đời 2012. Ngoài ra, Audi Q5 đời này thường được chủ xe giữ gìn và chăm sóc khá tốt. Ngoại hình của Audi Q5 2012 đến giờ vẫn bền dáng và không lỗi mốt. Hãng xe sang của Đức trang bị cho Audi Q5 nhiều trang bị tính năng mà hiện tại mới đang dần phổ biến trên các dòng xe phổ thông như phanh tay điện tử, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện, gương chống chói tự động... Về sức mạnh, Audi Q5 2012 được trang bị động cơ 2.0 tăng áp công suất 211 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm kèm hộp số tự động 7 cấp Stronic và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian Quattro. Các trang bị an toàn của Audi Q5 đời này chỉ có phanh ABS, cân bằng điện tử ESP, cảm biến áp suất lốp, camera lùi, cảnh báo mòn phanh, cảm biến trước sau, 6 túi khí. Ưu điểm của Audi Q5 2012 nằm ở khả năng vận hành, cách âm, cảm giác lái tốt và chi phí phụ tùng rẻ hơn các đối thủ Đức khác. Tuy nhiên, nhược điểm của mẫu SUV này "ăn xăng" tầm 12-13L/100km, không gian hàng ghế sau hơi chật chội. BMW X3 xDrive28i 2012: Giá 400-465 triệu đồng BMW X3 ra mắt thị trường Việt vào giữa năm 2011, có thiết kế sang trọng, mạnh mẽ và nam tính, được nhiều khách hàng Việt yêu thích dù giá bán ở thời điểm đó tương đối cao, từ 2,1-2,3 tỷ đồng. Thế nhưng, sau hơn 10 năm lăn bánh, giá bán của BMW X3 cũ giờ khá dễ chịu, chỉ từ 400-465 triệu đồng với số ODO dao động từ 80.000-120.000km. Ngoại hình của BMW X3 khó có thể bị nhầm lẫn với những mẫu xe khác khi sở hữu những thiết kế đặc trưng của thương hiệu như hai vòng LED định vị ban ngày và lưới tản nhiệt quả thận. Ngoài ra, xe cũng được trang đèn pha Bi-xenon, đèn hậu LED và la-zăng 18 inch. Nội thất của BMW X3 vẫn có đầy đủ các trang bị vốn là tiêu chuẩn của dòng xe hạng sang như điều hòa 2 vùng độc lập, ghế bọc da chỉnh điện và nhớ ghế cho người lái, gương chống chói điện tử, phanh tay điện tử và cần số điện tử. Động cơ của BMW X3 có 2 tùy chọn 4 xi-lanh 2.0L và 6 xi-lanh 3.0L. Nhưng hiện tại, BMW X3 được rao trên thị trường xe cũ chủ yếu là bản động cơ 6 xi-lanh 3.0L tăng áp công suất 258 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm kết hợp hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Các trang bị an toàn được trang bị trên BMW X3 xDrive28i gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), 6 túi khí,… Ưu điểm của BMW X3 là sức mạnh động cơ, cảm giác lái thể thao đặc trưng của dòng xe này, mức tiêu thụ vừa phải dù động cơ có dung tích 3.0L. Thế nhưng, nhược điểm lớn của dòng xe này đến từ chi phí sửa chữa đắt đỏ, nhiều thứ hỏng vặt phải thay thế khi xe đi từ 80.000km và hệ dẫn động 4 bánh không quá ưu việt. Mercedes-Benz GLK250 2012: Giá 540 triệu đồng Mercedes-Benz GLK là đối thủ cạnh tranh với Audi Q5 và BMW X3. Nhưng so với 2 đối thủ đều là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, Mercedes-Benz GLK được lắp ráp trong nước và cũng là mẫu xe có giá bán dễ chịu hơn đối thủ, chỉ khoảng 1,54 tỷ đồng ở thời điểm 2012. Tuy nhiên, hiện tại mẫu GLK250 đời 2012 vẫn đang được rao bán với giá nhỉnh hơn các đối thủ, ở mức 540 triệu đồng với số km đi được trên 100.000km. Bản máy dầu GLK220 còn được bán cao hơn một chút. Ngoại hình của Mercedes-Benz GLK tương đối góc cạnh, nam tính phù hợp với những khách hàng thích một chiếc xe khỏe khoắn, mạnh mẽ. Trang bị ngoại thất đi kèm gồm đèn bi-xenon tự động bật tắt, đèn hậu LED, la-zăng 18 inch. Trong khi, bên trong sẽ có ghế ngồi bọc da chỉnh điện, nhớ ghế, gương chống chói điện tử, điều hòa 2 vùng độc lập. So với các đối thủ hạng sang đồng hương, nội thất của Mercedes-Benz GLK được đánh giá chỉn chu và hiện đại, cao cấp hơn. Với bản GLK250, xe được trang bị động cơ 2.0L tăng áp công suất 211 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, hộp số tự động 7 cấp G-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic. Trang bị an toàn của mẫu xe này dừng lại ở mức cơ bản chứ không đầy đủ như các dòng xe nhập khẩu. Ưu điểm của Mercedes-Benz GLK250 2012 là khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái, không gian hàng ghế sau rộng hơn một chút so với các đối thủ. Đổi lại, chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện của dòng xe này tương đối đắt đỏ, xe hay nhiều lỗi vặt và có giá bán xe cũ đắt hơn các đối thủ cùng đời. Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. 